Hơn 50% doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hong Kong lo ngại ảnh hưởng tiêu cực từ Luật an ninh mới của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

"Luật bảo vệ an ninh quốc gia Khu hành chính đặc biệt Hong Kong" (gọi tắt là Luật an ninh quốc gia với Hong Kong) không chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc mà còn khiến nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hong Kong lo ngại giảm doanh thu.Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 3/8 công bố kết quả khảo sát "Ảnh hưởng xung đột thương mại Mỹ-Trung và Luật an ninh quốc gia với Hong Kong" với 34/93 doanh nghiệp Hàn Quốc tại đặc khu hành chính này.Theo đó, 55,9% doanh nghiệp khảo sát lo ngại Luật an ninh quốc gia với Hong Kong và việc Mỹ loại bỏ quy chế đặc biệt dành cho đặc khu hành chính này sẽ ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp. 70,6% dự đoán bộ luật này sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế Hàn Quốc. Ngoài ra, các doanh nghiệp dự đoán doanh thu nửa cuối năm nay sẽ giảm trung bình 11,7% so với năm ngoái do xung đột Mỹ-Trung gia tăng.88,2% doanh nghiệp tham gia dự đoán Trung Quốc thi hành Luật an ninh quốc gia với Hong Kong sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế trung tâm tài chính châu Á của nước này. Trong trường hợp Mỹ tước bỏ ưu đãi thuế quan đặc biệt với Hong Kong, 85,3% doanh nghiệp được hỏi trả lời có thể dẫn đến hệ lụy tiêu cực. Nếu mất đi các ưu đãi, hàng hóa từ Hong Kong xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 25% như từ Trung Quốc đại lục.Về thành phố thay thế Hong Kong làm trung tâm tài chính châu Á, 88,2% chọn Singapore, không có doanh nghiệp nào chọn thành phố Seoul hay Busan (Hàn Quốc).Về các biện pháp đối phó với căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, 50% doanh nghiệp khảo sát khá thận trọng trong đánh giá các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với Trung Quốc. 41,2% nhận định sẽ không có thay đổi ở Hong Kong, 8,8% dự đoán xuất khẩu hàng hóa qua đầu mối trung gian sang Trung Quốc sẽ giảm.FKI cho biết khoảng 20,6% đối tác của doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia khảo sát đặt văn phòng hoặc chi nhánh tại Hong Kong đã hoặc đang rút vốn, hoặc rút khỏi Hong Kong.