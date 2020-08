Mưa lớn kéo dài tại miền Trung Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc dự báo ngày 3/8, mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống khu vực Trung bộ và tỉnh Bắc Gyeongsang, miền Đông Nam Hàn Quốc. Mây dông trải dài từ bờ biển phía Tây tỉnh Gyeonggi đến khu vực phía Bắc tỉnh Gangwon (miền Đông Hàn Quốc) gây mưa lớn và kèm theo sấm sét.Khu vực thành phố Seoul, thành phố Incheon và phía Nam tỉnh Gyeonggi sẽ có mưa nặng hạt, dự báo lượng mưa trung bình tại thành phố Gwangju, thành phố Suwon đạt hơn 40 mm/giờ, thành phố Gwacheon (tỉnh Gyeonggi) đạt 30 mm/giờ.Từ ngày 2/8 đến nay, tổng lượng mưa tại xã Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi) đạt gần 300 mm, các khu vực khác đạt hơn 200 mm đã gây nhiều bất tiện cho người dân trong sáng thứ Hai đầu tuần đi làm.Dự kiến mưa sẽ còn kéo dài tại nhiều nơi ở khu vực miền Trung với lượng mưa từ 100-300 mm, xã Yeongdong (tỉnh Bắc Chungcheong) và phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang từ 30-100 mm, tỉnh Bắc Jeolla từ 5-40 mm.Bên cạnh đó, bão Hagupit, cơn bão thứ 4 phát sinh từ xích đạo trong năm nay, đang mạnh dần lên và thổi hơi nước nhiệt đới nóng ẩm trên dải hội tụ gây mưa. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ ngày 5/8, bão Hagupit sẽ gây mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung bộ, lượng mưa lên tới 500 mm.Cơ quan này cũng dự đoán mùa mưa ở khu vực miền Trung sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 12/8, là mùa mưa dài nhất kể từ ngày 10/8/1987.Ngoài ra, nhiệt độ ngày 3/8 tại các tỉnh khu vực Nam bộ dao động từ 25 tới 34 độ C, nhiều nơi lên tới 33 độ C, tiêu biểu là nhiệt độ ban ngày tại thành phố Daegu đạt 34 độ C. Mực sóng biển tương đối cao, tối đa lên tới 2,5m ngoài biển xa bờ phía Tây, phía Đông các tỉnh ven biển, và phía Nam đảo Jeju.