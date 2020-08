Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) ngày 2/8 trích dẫn báo cáo phân tích gần đây nhất của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cho biết Bắc Triều Tiên vẫn đang phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa bằng nguồn tiền bất hợp pháp trung chuyển qua đường biển.Theo NHK, miền Bắc hiện vẫn đang chế tạo vật liệu hạt nhân và liên tục nâng cao năng lực, nâng cấp thiết bị để gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo.Ngoài ra, thông qua cách thức trung chuyển bằng đường biển, Bắc Triều Tiên đã khởi động lại xuất khẩu than, vốn bị cấm hoàn toàn do các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, từ tháng 3 năm nay để đảm bảo nguồn vốn phi pháp. Báo cáo cũng chỉ rõ Bình Nhưỡng đã nhập lậu các chế phẩm hóa dầu vượt xa mức cho phép của Liên hợp quốc.Theo nghị quyết của Liên hợp quốc, hạn cuối để tất cả các nước thành viên cho hồi hương lao động miền Bắc là tháng 12/2019. Tuy nhiên, kể cả đã quá thời hạn, những lao động này vẫn đang làm các công việc nhân viên khách sạn, vận động viên thể thao, nhân viên y tế tại nhiều nước.