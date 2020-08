WHO hỗ trợ 940.000 USD cho Bắc Triều Tiên phòng dịch COVID-19 nửa đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 4/8 công bố báo cáo "Tiến độ chuẩn bị và đối phó dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)". Theo đó, từ tháng 2 đến tháng 6 năm nay, WTO đã hỗ trợ Bắc Triều Tiên 940.000 USD giúp nước này phòng chống dịch, chiếm 0,3% tổng số tiền hỗ trợ cho 58 quốc gia (320 triệu USD).Iran là nước được hỗ trợ nhiều nhất với 75 triệu USD, tiếp theo là Nigeria và Cộng hòa Dân chủ Congo với khoảng 17 triệu USD, Nam Sudan và Afghanistan với khoảng 12 triệu USD.WHO đã hỗ trợ miền Bắc 1.000 đoạn mồi (primer) và đầu dò (probe) dùng trong xét nghiệm và 900 bộ đồ bảo hộ y tế. Tính đến ngày 16/7, nhờ các vật tư viện trợ của WHO, 1.211 người dân Bắc Triều Tiên đã được xét nghiệm COVID-19, tất cả đều cho kết quả âm tính.