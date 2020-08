Hàn Quốc cho hồi hương nhân viên ngoại giao bị cáo buộc quấy rối tình dục ở nước ngoài

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/8 đã quyết định cho hồi hương nhân viên ngoại giao dính líu đến nghi ngờ quấy rối tình dục nhân viên địa phương khi đang làm nhiệm vụ ở cơ quan công vụ tại New Zealand.Trước đó, nhân viên trên được cho là đang bị chính quyền New Zealand điều tra về cáo buộc quấy rối tình dục một nam nhân viên nước này tại Đại sứ quán Hàn Quốc hồi cuối năm 2017.Trong cuộc điện đàm cấp lãnh đạo hôm 27/7 vừa qua, Thủ tướng New Zealand cũng đã yêu cầu Hàn Quốc điều tra vụ việc này.Bộ Ngoại giao cho biết Seoul sẵn sàng hợp tác về mặt tư pháp trong trường hợp phía New Zealand có yêu cầu chính thức, và sẽ tích cực phối hợp điều tra với Đại sứ quán nước sở tại.Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cho rằng New Zealand không có bất kỳ thông báo chính thức nào với Hàn Quốc mà đơn phương đề cập vấn đề trên truyền thông là hành động không phù hợp. Seoul không hài lòng về việc New Zealand không bàn bạc trước khi hai nhà lãnh đạo thực hiện cuộc điện đàm, coi đây là động thái bất bình thường trong thông lệ ngoại giao.Bộ Ngoại giao cho biết nhân viên Hàn Quốc và người bị hại đều thừa nhận có tiếp xúc cơ thể, nhưng phán quyết cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại.Đầu năm nay, các bên liên quan đã đàm phán hòa giải trong 4 tháng, song vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề bồi thường. Người bị hại cho biết sẽ đưa vấn đề này lên truyền thông.Phía Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh không hề cố tình che giấu sự thật hay bao che nhân viên, đồng thời cam kết sẽ hướng dẫn nạn nhân trực tiếp đến Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc.