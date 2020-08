Bắc Triều Tiên xả nước đập Hwanggang trên sông Imjin

Photo : KBS News

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp, Bắc Triều Tiên ngày 3/8 đã mở cửa đập nước Hwanggang ở thượng nguồn sông Imjin của nước này mà không báo trước, gây ảnh hưởng trực tiếp tới mực nước sông Imjin phía Hàn Quốc.Mực nước sông Imjin khu vực cầu Pilseung của Hàn Quốc đã có lúc dâng tới 5,7m trong ngày 3/8, cao gấp 10 lần so với bình thường. Tính đến 11 giờ sáng 4/8, mức nước đo được tại đây là 3,1m. Đây là lần đầu tiên trong năm nay, mực nước tại cầu Pilseung dâng cao hơn 2m.Mặc dù mực nước chưa tới mức nguy hiểm, song do các đường dây liên lạc liên Triều bị cắt đứt nên hai bên được cho là đã không thể chia sẻ thuận tiện thông tin liên quan. Do đó, quân đội Hàn Quốc đã huy động mọi phương tiện quan sát để nhanh chóng nắm bắt tình hình xả nước của phía Bắc Triều Tiên.Theo thỏa thuận giữa hai miền Nam-Bắc năm 2009, Bắc Triều Tiên phải thông báo trước với phía Hàn Quốc về kế hoạch xả nước đập Hwanggang. Theo đó, quan chức Bộ Thống nhất đã kêu gọi miền Bắc tuân thủ các nội dung nhất trí giữa hai miền, đồng thời khẳng định sẽ chính thức xúc tiến hợp tác liên Triều trong lĩnh vực tai nạn, thiên tai nếu quan hệ song phương được khôi phục.Đập Hwanggang có sức chứa 350 triệu tấn, nên nếu xả nước có thể gây thiệt hại cho các khu đánh bắt cá trên sông Imjin, thậm chí cả thiệt hại về người. Trên thực tế, năm 2009, miền Bắc đã xả đập nước không báo trước khiến 6 người dân Hàn Quốc ở huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi thiệt mạng. Năm 2010, Bình Nhưỡng đã ba lần thông báo với Seoul về khả năng xả đập Hwanggang do mưa lớn kéo dài.Ngày 4/8, Bắc Triều Tiên đã ban cảnh báo đặc biệt về mưa lớn ở một số khu vực như thành phố Gaesung, lượng mưa tối đa có thể lên tới 500 mm. Từ đêm 3/8, miền Bắc đã ban lệnh cảnh báo mưa lớn, khuyến cáo người dân đề phòng mưa lũ.