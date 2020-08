Mưa lớn kỷ lục 120 mm/giờ tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận

Photo : YONHAP News

Nối tiếp ngày 3/8, từ sáng 4/8, thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon tiếp tục có mưa lớn do các đám mây gây mưa khác từ biển Tây tiếp tục kéo đến miền Trung Hàn Quốc, trải dài từ phía Bắc tỉnh Gyeonggi đến Bắc và Trung tỉnh Gangwon.Đặc biệt, sáng cùng ngày, thành phố Pocheon (tỉnh Gyeonggi) và huyện Hwacheon (tỉnh Gangwon) ghi nhận lượng mưa lên tới 100 mm/giờ và vẫn tiếp tục gia tăng.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo các thành phố Seoul, Incheon, tỉnh Gyeonggi cùng 5 đảo trên biển Tây sẽ có mưa rất lớn kèm sấm sét, lượng mưa từ 50 mm tới tối đa trên 120 mm/giờ. Đây là lần đầu tiên Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc sử dụng cụm từ "tối đa trên 120mm/giờ".Cơ quan này giải thích do khối khí lạnh phía Bắc và khối khí nóng phía Nam xung đột mạnh tại khu vực miền Trung, cộng thêm cơn bão Hagupit làm gia tăng lượng hơi nước, phát triển các đám mây gây mưa lớn dẫn đến lượng mưa cao kỷ lục.Theo đó, dự kiến khu vực miền Trung sẽ có mưa lớn trên 500 mm tới ngày 5/8. May mắn là cơn bão này đang suy yếu dần. Rạng sáng 4/8, bão Hagupit đã đổ bộ vào khu vực Đông Nam Trung Quốc, sau đó dịch chuyển lên phía Bắc vào thành phố Thượng Hải. Dự kiến bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới từ rạng sáng 5/8.Tuy nhiên, dự báo khu vực miền Trung sẽ tiếp tục có mưa lớn trong ngày 5 và 6/8 do các đám mây tụ lại thành dải hội tụ gây mưa.