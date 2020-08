Giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,3%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 7/2020" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 4/8, trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng trong nước đạt 104,86 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2019, quay lại xu hướng tăng sau ba tháng.Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng đã duy trì dưới 1% trong 12 tháng liên tiếp, sau đó tăng lên ngưỡng 1% từ tháng 1 tới tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tới tháng 4, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng lại xuống dưới 1%, tháng 5 xuống -0,3%, và tháng 6 giữ nguyên (0%).Xét theo mặt hàng, giá nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 6,4%. Ngược lại, giá các mặt hàng công nghiệp giảm 0,4%. Đặc biệt, do ảnh hưởng bởi giá dầu quốc tế giảm, giá các mặt hàng dầu mỏ giảm tới 10,2%. Giá điện, nước, gas giảm 4,5%, giá dịch vụ tăng 0,2%.Một quan chức Cục thống kê quốc gia cho biết các yếu tố chính dẫn tới tình trạng vật giá thấp như hiện nay có thể kể đến chính sách giáo dục miễn phí do Chính phủ áp dụng tuần tự từ tháng 9 năm ngoái; giá dầu quốc tế vẫn thấp sau khi chạm đáy vào tháng 4; giá xăng dầu, giá gas đô thị giảm theo giá dầu quốc tế; giá dịch vụ ăn uống sau một thời gian tăng bởi các biện pháp giãn cách xã hội đã chững lại.