Mưa lớn kéo dài khiến 13 người thiệt mạng, 13 người mất tích và 7 người bị thương

Photo : YONHAP News

Mưa lớn liên tiếp tại Hàn Quốc những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.Tính đến 12 giờ trưa (4/8), mưa lũ đã khiến 13 người thiệt mạng, 13 người mất tích và 7 người bị thương, tập trung chủ yếu ở khu vực thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong.Đợt mưa lớn lần này đã khiến 815 nhà ở và 522 kho hàng, trang trại chăn nuôi của người dân bị sập đổ, nhấn chìm trong nước; 728 vụ hư hỏng cầu đường; và hơn 5.700 ha đất canh tác nông nghiệp bị ngập úng.Tính đến 10 giờ 30 phút sáng 4/8, đã có hơn 1.025 người phải sơ tán. 8 tỉnh, thành phố chịu nhiều thiệt hại do mưa lớn đang huy động hơn 25.000 nhân lực gồm công nhân viên chức Nhà nước và tình nguyện viên, cùng hơn 2.000 trang thiết bị để tiến hành công tác khắc phục thiệt hại.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã nâng cảnh báo nguy cơ thiệt hại bão lũ lên mức cao nhất là "nghiêm trọng" từ 6 giờ chiều 3/8, và đang triển khai các biện pháp đối phó.Theo đó, Chính phủ yêu cầu người dân hạn chế ra đường, dân cư gần các khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao và hay ngập lụt khẩn trương sơ tán. Người dân không nên đến gần những công trình đang thi công, đề cao cảnh giác nước lũ cuốn khi thăm ruộng. Người dân cũng nên đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ trong nhà, tránh trường hợp bị nước hoặc đất sụp bất ngờ cuốn vào nhà khi mưa lớn, đồng thời theo dõi tình hình bão lũ theo thời gian thực trên các phương tiện truyền thông.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cũng yêu cầu người dân tìm hiểu cách di chuyển an toàn và các địa điểm lánh nạn ở khu vực địa phương thông qua cổng thông tin an toàn tai nạn người dân, hay ứng dụng trên điện thoại thông minh về hướng dẫn an toàn của Chính phủ.