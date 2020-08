Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 5/8, Thủ tướng Chung Se-kyun bày tỏ lấy làm tiếc về việc mưa lớn vài ngày gần đây đã khiến nhiều người thương vong. Thủ tướng chỉ thị Bộ Hành chính và an toàn nhanh chóng rà soát kiến nghị tuyên bố khu vực tỉnh Bắc Chungcheong, Gyeonggi và Nam Chungcheong là "Khu vực thảm họa đặc biệt".Việc tuyên bố thảm họa đặc biệt do Tỉnh trưởng, Thị trưởng các địa phương đề nghị, Bộ Hành chính và an toàn xem xét tính thỏa đáng và trình lên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc thẩm định, Thủ tướng phê duyệt và Tổng thống phê chuẩn lần cuối.Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án tuyên bố các địa phương nói trên là "Khu vực thảm họa đặc biệt", sớm là vào 6/8Thủ tướng chỉ thị các ban ngành hữu quan nhanh chóng lập đối sách khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn, cân nhắc tới các khía cạnh khí hậu, môi trường. Đồng thời, giới công chức phải nỗ lực tối đa không để phát sinh thêm thiệt hại từ nay cho tới khi mùa mưa kết thúc.Về một số vụ lây nhiễm tập thể quy mô nhỏ ở các nhà hàng, quán cà phê, Thủ tướng nhấn mạnh việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách là liều vắc-xin tối ưu nhất hiện nay. Ông Chung đề nghị người dân phải hết sức chú ý, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc chỉ vì một phút lơ là. Bên cạnh đó, các ban ngành hữu quan như Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) phải thảo luận với cơ quan phòng dịch, nhanh chóng lập quy tắc phòng dịch đối với các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê.Trong một diễn biến khác, thiệt hại do mưa lớn vẫn đang tiếp tục gia tăng. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính đến 10 giờ 30 phút sáng 5/8, đã có 15 người thiệt mạng, 11 người mất tích do mưa lớn. 1.587 người dân ở 5 tỉnh, thành phố phải sơ tán, trong đó vẫn còn 1.146 người chưa thể về nhà. 1.273 căn nhà, 6.525 ha đất canh tác nông nghiệp, 936 cầu, đường bị ngập nước. Trên cả nước đã xảy ra 277 vụ sạt lở đất. Trong số đó, Chính phủ đã khôi phục được 55,4% công trình bị thiệt hại.