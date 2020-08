Photo : YONHAP News

"Lễ hội nhạc Jazz đảo Jara" tại huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào mùa thu năm nay, lần đầu tiên kể từ khi lễ hội được tổ chức vào năm 2004.Ban tổ chức lễ hội là Trung tâm nhạc Jazz đảo Jara ngày 5/8 đã công bố quyết định trên sau khi xem xét các biện pháp siết chặt phòng dịch tại Seoul và các địa phương lân cận của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus COVID-19.Ban đầu, lễ hội lần thứ 17 năm nay dự kiến sẽ có sự tham gia của những nghệ sĩ hàng đầu trong và ngoài nước, diễn ra từ ngày 9-11/10 trên đảo Jara. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa rõ liệu các nghệ sĩ quốc tế có thể tham dự hay không, nên ban tổ chức quyết định sẽ chỉ tổ chức lễ hội với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhóm nhạc trong nước.Tiếp đó, ban tổ chức lại phải thay đổi kế hoạch một lần nữa, chuyển sang tổ chức trực tuyến do Chính phủ tăng cường các biện pháp phòng dịch tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận, cũng như căn cứ theo kế hoạch đánh giá rủi ro về an toàn của chính quyền tỉnh Gyeonggi.Theo đó, Lễ hội nhạc Jazz đảo Jara sẽ được tổ chức trực tuyến trong vòng ba tuần, từ 9-25/10. Ban tổ chức sẽ mời thêm nhiều nghệ sĩ trong nước, công bố lịch trình lễ hội cụ thể vào cuối tháng này.