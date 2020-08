Xu hướng mua sắm trực tuyến quý II ở Hàn Quốc tăng 15,2%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng mua sắm trực tuyến quý II năm 2020" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm 5/8, tổng giá trị giao dịch trực tuyến đạt 37.460 tỷ won (31,48 tỷ USD), tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tiêu dùng trực tuyến lớn nhất kể từ khi lập thống kê liên quan năm 2001.Xét theo nhóm sản phẩm, tiêu dùng cho dịch vụ giao đồ ăn nhanh tại nhà tăng 73,8%, đồ dùng sinh hoạt tăng 41,1%, thực phẩm tăng 31,7%. Tuy nhiên, dịch vụ văn hóa-giải trí và du lịch-giao thông giảm mạnh lần lượt là 80,1% và 62,2%.Cục thống kê quốc gia giải thích do lo ngại dịch COVID-19, người dân hạn chế ra ngoài và đến những nơi tập trung đông người nên các hoạt động du lịch giải trí thu hẹp mạnh, song nhu cầu đồ ăn, thực phẩm, nhu yếu phẩm giao hàng tận nhà tăng nhanh.Chỉ tính riêng trong tháng 6, tổng giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến đạt 12.670 tỷ won (10,65 tỷ USD), tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng giao dịch của người dân tăng mạnh ở các dịch vụ giao đồ ăn nhanh tại nhà (61,5%), thực phẩm (39,4%), đồ dùng sinh hoạt (48,9%), đồ gia dụng-điện tử-di động (29,7%). Các dịch vụ văn hóa-giải trí và du lịch-giao thông vẫn giảm mạnh lần lượt là 81,8% và 57,8%. Dịch vụ du lịch và giao thông tăng nhẹ 9,2% so với tháng 5 do dịch COVID-19 đã dần lắng xuống.Mặt khác, trong quý II năm nay, doanh số bán hàng ra nước ngoài đạt 1.270 tỷ won (hơn 1 tỷ USD) giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh số bán hàng mỹ phẩm và quần áo sang Trung Quốc giảm, các cửa hàng miễn thuế cũng ghi nhận doanh số bán hàng giảm 18,9%.