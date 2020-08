Dự báo miền Trung Hàn Quốc có mưa lớn tối đa 400 mm tới hết ngày 7/8

Photo : YONHAP News

Nối tiếp ngày 4/8, trong ngày 5/8, miền Trung Hàn Quốc tiếp tục được dự báo có mưa lớn. Hiện tại, khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi, phía Bắc tỉnh Gangwon và thành phố Seogwipo trên đảo Jeju vẫn đang tiếp tục mưa, lượng mưa khoảng 20-40 mm/giờ. Khu vực huyện Cheorwon tỉnh Gangwon riêng trong ngày 5/8 đạt lượng mưa gần 100 mm.Các đám mây gây mưa hình thành trên biển Tây đã bao phủ tỉnh Gyeonggi, rồi tiếp tục di chuyển sang tỉnh Gangwon, gây ra mưa lớn tập trung ở phía Bắc tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon.Dự báo tới ngày 7/8, thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và phía Tây tỉnh Gangwon có lượng mưa tối đa 400 mm. Khu vực hai tỉnh Nam và Bắc Chungcheong có lượng mưa từ 100-200 mm, phía Đông tỉnh Gangwon và các địa phương phía Nam từ 50-150 mm.Đặc biệt, Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo trong ngày 5/8, tỉnh Gyeonggi và phía Tây tỉnh Gangwon sẽ có mưa rất lớn, lượng mưa tối đa 120 mm/giờ. Nguyên nhân là do cơn bão số 4 Hagupit sau khi đổ bộ vào Trung Quốc đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, những đám mây gây mưa còn lại đã kết hợp với dải hội tụ gây mưa phát triển ở miền Trung.Từ đêm ngày 5 tới ngày 7/8, miền Trung Hàn Quốc sẽ tiếp tục có mưa kèm theo gió lớn. Trong hai ngày 6 và 7/8, hầu hết toàn khu vực trên cả nước sẽ có mưa. Dự báo đợt mưa lần này sẽ kéo dài tới hết thứ Sáu tuần sau (14/8).Mặt khác, Cục khí tượng và thủy văn cho biết nhiệt độ trong ngày 5/8 cao nhất là 33 độ C, khá oi bức và sẽ xuất hiện hiện tượng "đêm nhiệt đới", hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau, nhưng không xuống dưới 25 độ C.