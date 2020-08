Photo : YONHAP News

Tham dự sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc (ADD) ngày 5/8, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo cho biết không lâu nữa, quân đội sẽ sở hữu vệ tinh trinh sát riêng, tạo bước ngoặt để tăng cường năng lực giám sát và trinh sát, đồng thời nâng cao chiến lược tên lửa như phát triển tên lửa tốc độ siêu thanh.Bộ trưởng Jeong cho biết nhờ Hướng dẫn sửa đổi về phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ được thông qua, tên lửa do Hàn Quốc phát triển không còn bị giới hạn về trọng lượng đầu đạn hạt nhân nữa. Theo đó, quân đội đã có thể nghiên cứu và phát triển lĩnh vực hàng không vũ trụ, vệ tinh trinh sát theo dõi thông tin quân sự.Ông Jeong cũng nhấn mạnh trong tương lai, quân đội Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghệ vũ khí dẫn đường sở hữu chức năng điều khiển dẫn đường chính xác, tên lửa tầm xa, tên lửa siêu thanh, đầu đạn có sức công phá cao, hệ thống định vị vệ tinh kiểu Hàn Quốc.Về phương hướng phát triển của Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng, Bộ trưởng Jeong nhận định cơ quan này phải dẫn đầu thời đại của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dồn toàn lực vào nghiên cứu và phát triển hệ thống vũ khí mới như vũ khí dẫn đường khái niệm mới, vũ khí tàng hình, vũ khí laser công suất cao. Bên cạnh đó, ADD cần phải tập trung vào nghiên cứu vũ khí không sát thương, và vắc-xin phòng bệnh truyền nhiễm để đối phó với mối đe dọa đến an ninh trên diện rộng, cũng như chiến tranh xảy ra trong tương lai.Ngoài ra, Bộ trưởng Jeong cũng bày tỏ sự cảm kích về sự cống hiến cũng như tinh thần trách nhiệm của các chuyên viên nghiên cứu thuộc ADD đã đưa năng lực khoa học công nghệ quốc phòng của Hàn Quốc lên vị thứ 9 thế giới, có thể trực tiếp sản xuất và xuất khẩu hệ thống vũ khí tối tân.Bộ trưởng Jeong cho rằng Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng cần lập đối sách dựa trên quan điểm tổng hợp giữa tổ chức, ngân sách và chính sách để ngăn ngừa tái phát sinh trường hợp tai nạn an toàn và rò rỉ công nghệ khoa học trọng tâm ra bên ngoài.Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng là cơ quan chuyên nghiên cứu phát triển quốc phòng duy nhất tại Hàn Quốc, được thành lập ngày 8/6/1970. Được đánh giá là nền móng đầu tiên cho nền quốc phòng tự chủ của Hàn Quốc, ADD đã phát triển công nghệ của 355 vũ khí quan trọng trong suốt 50 năm qua như máy bay huấn luyện cơ bản KT-1, xe tăng K2, pháo tự hành K-9, tên lửa, vệ tinh viễn thông chuyên dụng quân sự ANASIS-II.