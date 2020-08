Thặng dư cán cân vãng lai tháng 6 của Hàn Quốc đạt 6,88 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Theo thống kê sơ bộ về cán cân quốc kế công bố ngày 6/8, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết cán cân vãng lai tháng 6 vừa qua đạt thặng dư 6,88 tỷ USD, quy mô thặng dư lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2019.Quy mô thặng dư cán cân hàng hóa (chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu) đạt 5,87 tỷ USD, giảm 400 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái (6,27 tỷ USD).Kim ngạch xuất khẩu đạt 40,02 tỷ USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm ở tháng thứ tư liên tiếp (so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 6 tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng trở lại sau giảm 2,5% hồi tháng 5, giúp thu hẹp mức giảm của toàn ngành xuất khẩu.Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 đạt 34,15 tỷ USD, giảm 9,8%, duy trì xu hướng giảm 4 tháng liên tiếp.Quy mô thâm hụt cán cân dịch vụ tháng 6 đạt 1,26 tỷ USD, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái (2,14 tỷ USD) do cán cân du lịch được cải thiện.Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp tháng 6 đạt 1,74 tỷ USD, giảm 540 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái (2,07 tỷ USD).Cán cân thu nhập thứ cấp hay còn gọi là cán cân chuyển giao vãng lai đạt thặng dư 530 triệu USD, xu hướng thặng dư 4 tháng liên tiếp.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn đã tăng 7,15 tỷ USD trong tháng 6.Xét theo chỉ số 6 tháng đầu năm 2020, thặng dư cán cân vãng lai đạt 19,17 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong 16 năm trở lại đây (chỉ tính trong nửa đầu năm). Kim ngạch xuất khẩu (241,93 tỷ USD) và kim ngạch nhập khẩu (217,94 tỷ USD) giảm lần lượt là 13,1% và 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Quy mô thâm hụt cán cân dịch vụ là 8,41 tỷ USD, mức thâm hụt thấp nhấp kể từ sau năm 2016. Cán cân thu nhập thứ cấp đạt thặng dư 3,89 tỷ USD, tăng 3,19 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.