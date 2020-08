Bắc Triều Tiên cảnh báo xả nước tiếp nếu mực nước sông, hồ dâng cao quá mức

Photo : YONHAP News

Mưa lớn đã kéo dài 18 ngày qua tại Bắc Triều Tiên dẫn tới lo ngại lớn về thiệt hại. Cục khí tượng và thủy văn miền Bắc cho biết từ 0 giờ ngày 1/8 đến 2 giờ chiều ngày 5/8, huyện Pyonggang, tỉnh Gangwon của nước này đã ghi nhận lượng mưa lên tới 733 mm.Một quan chức Cục khí tượng thủy văn Bắc Triều Tiên cho biết dự báo miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa trong vòng 5-6 ngày tới do ảnh hưởng của bão Hagupit, nên cơ quan này đã ban cảnh báo lũ lụt ở các khu vực trũng, sông suối. Nếu mực nước trên lưu vực các sông, hồ lên cao quá mức cảnh báo, thì miền Bắc sẽ xả nước ở mức tối đa.Trong đợt mưa vừa rồi, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần xả nước ở đập Hwanggang, làm mực nước sông Imjin tăng mạnh, khiến người dân thành phố Paju và khu vực huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi), hạ lưu sông Imjin ở miền Nam, phải sơ tán khẩn cấp.Đợt mưa lần này tập trung ở tỉnh Hwanghae, vựa lúa chính của Bắc Triều Tiên, dẫn tới lo ngại sản lượng canh tác nông nghiệp của miền Bắc sẽ bị giảm mạnh. Nhiều nơi ở tỉnh Hwanghae có lượng mưa từ 400 đến hơn 500 mm.Về thiệt hại do mưa lớn, Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống thiên tai khẩn cấp quốc gia miền Bắc Choe Chol-min cho biết phần lớn các địa phương miền Bắc đều có mưa lớn, nhiều tuyến đường bộ, đường sắt bị phá hủy, đất canh tác nông nghiệp bị ngập úng.Bắc Triều Tiên đang tập trung giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, đặc biệt là ở lĩnh vực nông nghiệp. Tân báo Triều Tiên (Choson Sinbo), tờ báo của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon), một tổ chức đại diện cho lập trường của Chính phủ Bình Nhưỡng, ngày 5/8 cho biết nước này đang triển khai cao độ công tác phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn gây ra ở các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và các công trường xây dựng lớn.Tính đến 11 giờ 30 phút sáng 6/8, mực nước tại cầu Pilseung, phía Bắc sông Imjin, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc miền Bắc xả nước đập Hwanggang đạt 10,14m. Trước đó, vào lúc 8 giờ tối ngày 5/8, mực nước tại cầu ghi nhận mức cao kỷ lục 13,12m, sau đó giảm dần từ rạng sáng ngày 6/8. Đập Hwanggang được miền Bắc xây đựng vào năm 2007, nằm cách ranh giới quân sự liên Triều 42,3 km về phía Bắc, thượng nguồn sông Imjin, trữ lượng nước lên tới 350 triệu tấn.Nếu miền Bắc xả nước từ đập Hwanggang thì chỉ sau 6 giờ là nước sẽ tới cầu Pilseung ở Hàn Quốc. Để đối phó với trường hợp miền Bắc xả nước bất ngờ, năm 2010, Hàn Quốc xây đập Gunnam (huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi). Tuy nhiên, nước từ cầu Pilseung chỉ mất một tiếng để đến đập Gunnam.Nếu lượng nước xả của miền Bắc quá lớn thì đập Gunnam cũng sẽ phải xả nước, có thể khiến mực nước hạ lưu sông Imjin tăng đột ngột, dẫn tới nguy cơ tràn bờ.Về việc Bắc Triều Tiên liên tục xả nước đập Hwanggang mà không thông báo trước trong những ngày qua, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị nước này hợp tác, vì sự an toàn của người dân miền Nam ở hạ lưu sông Imjin. Mặc dù các kênh liên lạc giữa hai nước đang bị cắt đứt, nhưng chỉ cần hai bên có quyết tâm trao đổi thông tin thì hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề.