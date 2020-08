27 người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 6/8 đã có thêm một người tử vong do mưa lớn, nâng số ca tử vong lên 16 người.Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông ngoài 50 tuổi, bị nước sông cuốn trôi cùng xe ô tô tại tỉnh Gangwon ngày 3/8 vừa qua.Cho tới nay, đã có 11 người bị mất tích, 7 người bị thương do mưa lớn. Ở thời điểm hiện tại, hơn 1.600 người thuộc 990 hộ dân đang phải sơ tán. Tổng cộng đã có hơn 4.900 người dân phải sơ tán tạm thời do lo ngại thiệt hại trong đợt mưa kéo dài lần này.Thiệt hại về tài sản cũng đang ngày một gia tăng. Hơn 1.800 căn nhà, 1.000 kho chứa, 1.000 cầu, đường bị hư hỏng do ngập úng, 8.000 hecta đất canh tác nông nghiệp bị thiệt hại.Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành các quy trình liên quan nhằm tuyên bố các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lớn là "Khu vực thảm họa đặc biệt". Dự kiến có khoảng 10 địa phương được chỉ định, như thành phố Cheonan và Asan thuộc tỉnh Nam Chungcheong, thành phố Chungju và Jecheon thuộc tỉnh Bắc Chungcheong, thành phố Icheon tỉnh Gyeonggi. Nếu được chỉ định là "Khu vực thảm họa đặc biệt", địa phương đó sẽ được Chính phủ cấp ngân sách để khắc phục thiệt hại do mưa lớn và hỗ trợ đời sống người dân.