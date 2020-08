Chỉ số KOSPI và KOSDAQ tăng điểm cao nhất trong năm

Photo : KBS News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) nhiều ngày qua đã liên tục xác lập mức điểm cao kỷ lục trong năm 2020.Ngày 5/8, chỉ số KOSPI khép lại phiên giao dịch ở mức 2.311,86 điểm, tăng 31,89 điểm (1,4%) so với phiên trước, mức cao nhất trong năm nay và cao nhất kể từ sau tháng 10 năm 2018.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng đóng cửa phiên giao dịch với 847,28 điểm, mức cao nhất trong năm và cao nhất kể từ sau tháng 6 năm 2018.Sự tăng điểm của hai chỉ số này được phân tích là bởi xu hướng mua vào của các nhà đầu tư cá nhân đã kéo giá cổ phiếu tăng, tập trung vào các cổ phiếu hàng đầu lĩnh vực pin thứ cấp, sinh học.Giá cổ phiếu tăng đang là hiện tượng chung trên toàn thế giới, do các nước đang bơm một lượng tiền khổng lồ vào thị trường tài chính nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19.Không chỉ giá cổ phiếu, giá vàng quốc tế cũng đã vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce. Phần lớn trái phiếu, được phân loại là tài sản cố định, cũng có xu hướng tăng giá.Trong đó, xu hướng tăng giá cổ phiếu tại Hàn Quốc ở mức cao so với các nước khác. Nếu so với mức đáy trong năm thì chỉ số KOSDAQ đã tăng tới 98%, cao nhất trong số các nước phát triển. Chỉ số KOSPI cũng tăng 59%, tăng cao thứ hai sau chỉ số NASDAQ của Mỹ.Tuy nhiên, xu hướng hồi phục nền kinh tế thực vẫn còn ở mức yếu, một số ý kiến lo ngại chỉ mỗi thị trường tài chính là đang "quá nóng". Sự tăng điểm này chỉ có ý nghĩa thực sự nếu kéo theo được sự phát triển của các ngành như kỹ thuật số, công nghệ xanh, sinh học.