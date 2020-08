Chủ tịch Kim Jong-un thăm địa phương bị thiệt hại do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo Lao động miền Bắc ngày 7/8 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tới thị sát hiện trường thiệt hại do mưa lớn tại xã Taechong, huyện Unpha, tỉnh Bắc Hwanghae.Theo truyền thông miền Bắc, do mưa lớn nhiều ngày, đê ở huyện Unpha bị vỡ khiến 180 nhà dân bị sập, hơn 5,9 triệu m² lúa và 7.000 căn nhà bị ngập nước. Tuy nhiên, do người dân đã được sơ tán trước nên không có thiệt hại nào về người.Trong chuyến thăm, Chủ tịch Kim Jong-un ra lệnh cho các quan chức miền Bắc lấy lương thực dự trữ của mình và vật tư dự phòng chiến lược để hỗ trợ ổn định đời sống người dân địa phương, tái xây dựng lại nhà cửa, cơ sở vật chất.Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un xác nhận có lương thực dự trữ riêng. Động thái này được phân tích là nhằm nhấn mạnh về tâm huyết của nhà lãnh đạo với người dân, lấy vật tư dự phòng chiến tranh để hỗ trợ nhân dân.Ngoài ra, Chủ tịch miền Bắc cũng chỉ thị quan chức nước này cung cấp chỗ ở, vật dụng sinh hoạt, thuốc men cho những người dân bị mất nhà cửa, huy động quân đội khôi phục thiệt hại về cơ sở vật chất trong thời gian sớm nhất.Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết vẫn giữ nguyên đường lối nhất quán là xúc tiến hợp tác nhân đạo liên Triều ở các lĩnh vực phi chính trị như thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình thiệt hại do mưa lớn tại miền Bắc.