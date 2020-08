Mưa lớn kéo dài tại Hàn Quốc khiến 17 người thiệt mạng và 10 mất tích

Photo : YONHAP News

Mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 8 tại Hàn Quốc đã khiến tổng cộng 17 người thiệt mạng và 10 người mất tích, nguyên nhân chủ yếu là do sạt lở đất và nước lũ cuốn trôi.Mưa lũ cũng khiến hơn 2.200 người dân thuộc hơn 1.200 hộ gia đình phải đi sơ tán, 1.900 ngôi nhà và khoảng 1.000 chuồng chăn nuôi gia súc cùng kho hàng bị hư hỏng, hơn 1.000 cầu đường chìm trong nước, 8.100 ha đất canh tác nông nghiệp bị ngập úng.Tính đến ngày 6/8, hơn 6 trong tổng số 10 cơ sở hạ tầng bị thiệt hại đã được khôi phục khẩn cấp.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cảnh báo người dân không cắm trại hay làm nông gần khu vực núi để đề phòng sạt lở. Người dân có thể theo dõi và tra cứu khu vực có nguy cơ sạt lở bằng hệ thống thông tin về sạt lở đất do Tổng cục lâm nghiệp Hàn Quốc cung cấp, hoặc truy cập cổng thông tin cứu nạn an toàn quốc gia (safekorea.go.kr).Cơ quan khí tượng và thủy văn dự báo sáng ngày 7/8 khu vực đảo Jeju và các tịnh miền Nam sẽ tiếp tục có mưa lớn.