Dự báo quy mô kinh tế Hàn Quốc xếp thứ 9 thế giới năm 2020

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OCED) ngày 10/8 công bố dự báo về nền kinh tế của 46 nước, gồm các quốc gia phát triển và một số nước đang phát triển quy mô lớn như Trung Quốc, Nga, Brazil, Cộng hòa Nam Phi.Theo đó, trong trường hợp không tái bùng phát dịch COVID-19, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc được dự báo đạt 1.884.800 tỷ won trong năm nay, giảm 1,8% so với năm ngoái. Nếu quy đổi theo tỷ giá won/USD dự báo là 1.222 won/USD thì quy mô kinh tế Hàn Quốc đạt 1.544,93 tỷ USD, vươn từ thứ 12 năm ngoái lên thứ 9 trong 46 quốc gia được OCED dự báo.Theo OECD, GDP danh nghĩa của Mỹ sẽ giảm 5,7%, nhưng quy mô kinh tế vẫn sẽ đạt 20.203,95 tỷ USD. Trung Quốc xếp thứ hai với quy mô kinh tế 13.833,83 tỷ USD. Tiếp theo là các nước Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Anh, Pháp, Ý.Các vị trí từ 1 tới 8 không có biến động so với năm ngoái. Hàn Quốc vươn lên thứ 9, đứng ngay trước Canada, nước được dự báo có GDP danh nghĩa giảm 7,5% trong năm nay. Nga dự kiến đứng thứ 11 tương tự năm ngoái, tỷ lệ tăng trưởng danh nghĩa giảm 14,1%.OECD dự báo GDP danh nghĩa của Brazil giảm 3,9%, nhưng do lạm phát của nước này cao hơn các nước khác nên đồng tiền bản địa bị giảm giá trị, thứ hạng quy mô kinh tế tụt từ vị trí thứ 9 năm 2019 xuống thứ 12 trong năm nay.Dù Hàn Quốc được dự báo tăng hạng về quy mô kinh tế, nhưng Tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người nhiều khả năng sẽ lại tụt xuống ngưỡng 20.000 USD do tăng trưởng âm. Thêm vào đó, tỷ giá hối đoái won/USD bình quân năm ngoái là 1.165 won/USD, hiện đang tăng vọt lên hơn 1.200 won/USD. GNI trên đầu người của Hàn Quốc năm ngoái đạt 32.115 USD.