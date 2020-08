Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng chứng khoán Hàn Quốc sau 5 tháng bán tháo

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo do Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) công bố ngày 10/8, tổng giá trị mua ròng cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước của các nhà đầu tư nước ngoài đạt 582 tỷ won (490 triệu USD) trong tháng 7.Trước đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 tháng liên tiếp, cụ thể là tháng 2 bán 3.225 tỷ won (2,72 tỷ USD), tháng 3 bán 13.450 tỷ won (11,33 tỷ USD), tháng 4 bán 5.393 tỷ won (4,54 tỷ USD), tháng 5 bán 4.062 tỷ won (3,42 tỷ USD) và tháng 6 bán 420 tỷ won (35 triệu USD).Như vậy, xu hướng mua ròng đã bắt đầu trở lại sau 6 tháng, tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư châu Âu và châu Á.Xét theo quốc gia, các nhà đầu tư Anh mua vào nhiều nhất với 755 tỷ won (64 triệu USD), tiếp đó là Ireland với 447 tỷ won (38 triệu USD), Luxemburg 317 tỷ won (27 triệu USD). Trong khi đó, quy mô bán ròng lớn nhất là Mỹ với 1.228 tỷ won (1,03 tỷ USD), quần đảo Cayman 317 tỷ won (27 triệu USD) và Canada 287 tỷ won (24 triệu USD).Tính đến cuối tháng 7, giá trị cổ phiếu niêm yết trong nước do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 583.500 tỷ won (491,33 tỷ USD), tăng 41.900 tỷ won (35,29 tỷ USD) so với một tháng trước, chiếm 30,8% tổng giá trị vốn hóa thị trường.Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài đang liên tiếp đầu tư vào thị trường trái phiếu. Tính đến cuối tháng 7, tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đạt 150.200 tỷ won (126,5 tỷ USD), chiếm 7,5% tổng quy mô trái phiếu niêm yết tại thị trường Hàn Quốc. Trong đó, các nhà đầu tư châu Á nắm giữ 70.100 tỷ won (59 tỷ USD), chiếm 46,7% tổng giá trị trái phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài; nhà đầu tư châu Âu sở hữu 47.100 tỷ won (gần 40 tỷ USD) (31,3%); nhà đầu tư châu Mỹ nắm giữ 12.000 tỷ won (10 tỷ USD) (8%).Xét theo loại trái phiếu, trong tháng 7, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư ròng 2.300 tỷ won (1,94 tỷ USD) vào trái phiếu Chính phủ và 200 tỷ won (17 triệu USD) vào trái phiếu ổn định ngoại hối (monetary stabilization bond).