31 người thiệt mạng, 11 người mất tích do mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 8 tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống thiên tai và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính tới 6 giờ sáng 10/8, mưa lớn cục bộ kéo dài từ ngày 1/8 đã khiến 31 người thiệt mạng, 11 người mất tích và 8 người bị thương.Tính riêng từ ngày 7/8, các vụ sạt lở đất ở huyện Gokseong (tỉnh Nam Jeolla) và huyện Damyang (tỉnh Bắc Jeolla) đã chôn vùi nhiều nhà ở của người dân, nước lũ ở huyện Hwasun (tỉnh Nam Jeolla) đã khiến 13 người tử vong và 2 người mất tích.Số người dân phải sơ tán tránh bão trên toàn quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Đến nay, đã có tổng cộng 6.946 người thuộc 4.023 hộ gia đình ở 11 tỉnh, thành phố trên cả nước phải đi sơ tán, 3.425 người trong số đó vẫn chưa thể trở về nhà. Ngoài ra, 9.547 người thuộc 4.555 hộ gia đình cũng đang phải lánh bão ở các cơ sở tránh trú tạm thời.Tính đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận tổng cộng 14.091 vụ thiệt hại cơ sở hạ tầng trên cả nước. Trong số đó có 4.348 vụ thiệt hại cầu đường và 718 vụ thiệt hại do sạt lở đất, 4.148 căn nhà bị ngập và phá hủy, 25.113 ha đất canh tác nông nghiệp chìm trong nước.Chính phủ cho biết hiện đã hoàn tất khắc phục 9.208 trên tổng số 14.091 vụ thiệt hại cơ sở hạ tầng, đạt tiến độ 65,3%.Do mưa lớn vẫn kéo dài, Chính phủ đã đóng cửa 607 cung đường leo núi thuộc 21 công viên quốc gia trên toàn quốc, kiểm soát lưu thông xe cộ ở 5 tuyến đường cao tốc, nhiều chuyến tàu hỏa phải ngừng hoạt động, tuy nhiên các chuyến bay không bị ảnh hưởng lớn.Bão Jangmi đổ bộ vào Hàn Quốc đang di chuyển lên phía Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Jeju và bờ biển phía Nam thuộc tỉnh Nam Jeolla. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tin tức dự báo thời tiết để bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại.