Giá các loại rau họ cải tăng gấp đôi do mưa lớn kéo dài

Photo : YONHAP News

Theo thông tin giá cả nông sản công bố ngày 6/8, Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, giá bán buôn các loại rau họ cải được tiêu thụ nhiều như bắp cải, cải thảo, rau xà lách đã tăng 60-107% so với một tháng trước. Kéo theo đó, giá rau tại nhiều siêu thị lớn cũng có xu hướng tăng.Tại chuỗi siêu thị bán lẻ Hàn Quốc E-Mart, tính đến ngày 6/8, giá bắp cải sơ chế sẵn rơi vào khoảng 3.980 won (3,35 USD)/cây, tăng 21% so với nửa tháng trước đó, giá rau xà lách (xuất xứ huyện Yangchon, thành phố Nonsan) là 2.980 won (2,51 USD)/200g, tăng 35% so với đầu tháng 7. Giá củ cải cũng tăng từ 1.500 won (1,26 USD) lên 1.680 won (1,4 USD)/củ so với cùng kỳ một tháng trước.Tại chuỗi siêu thị bán lẻ Homeplus, cải thảo có giá 4.290 won (3,6 USD)/cây, tăng 23% so với hai tuần trước đó.Nguyên nhân được phân tích là do mưa lớn kéo dài kỷ lục tại các địa điểm sản xuất rau củ lớn như tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon, khiến rau màu ngập úng gây thiệt hại nặng nề. Nguồn cung thu hẹp dẫn đến giá bán buôn tăng, ảnh hưởng đến giá bán lẻ.