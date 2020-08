Photo : YONHAP News

Công ty quản lý YG Entertainment ngày 9/8 cho biết video ca khúc "How You Like That" của hiện tượng toàn cầu BLACKPINK, phát hành nhân kỷ niệm 4 năm hoạt động của nhóm, đã đạt 400 triệu lượt xem trên trang Youtube tính đến 10 giờ 52 phút tối 8/8 (giờ Hàn Quốc).Video trên được đăng tải lên Youtube vào 6 giờ tối 26/6, đạt trên 400 triệu lượt xem chỉ sau 43 ngày, nhanh nhất trong các video ca nhạc K-Pop từ trước tới nay.Trước đó, một ca khúc đình đám khác của BLACKPINK là "Kill This Love" cũng phải mất 63 ngày mới đạt trên 400 triệu lượt xem Youtube."How You Like That" là đĩa đơn mở đường cho album chính thức đầu tiên của BLACKPINK, dự kiến phát hành ngày 2/10 tới.Đến thời điểm hiện tại, BLACKPINK đang sở hữu 20 video trên 100 triệu lượt xem. Từ sau khi ca khúc "How You Like That" ra mắt, số người theo dõi kênh Youtube của nhóm đã tăng thêm khoảng 6,1 triệu người, hiện đạt 43,5 triệu người.BLACKPINK sẽ công bố đĩa đơn tiếp theo thuộc album chính thức đầu tay vào ngày 28/8 tới.