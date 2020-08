Hàn Quốc chi hơn 1,5 tỷ USD trợ cấp lương thất nghiệp trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 10/8 cho biết lượng lương thất nghiệp trong tháng 7 là 1.885 tỷ won (1,6 tỷ USD), tăng 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Lương thất nghiệp, còn gọi là "trợ cấp tìm việc", là khoản tiền hỗ trợ của Chính phủ trích từ quỹ bảo hiểm tuyển dụng dành cho những lao động thất nghiệp đang tìm việc làm. Đối tượng được hưởng trợ cấp này không bao gồm gia sư tại nhà, lao động tự do, người kinh doanh tự do không đóng bảo hiểm lao động.Trong tháng 7, số người nộp đơn xin trợ cấp tìm việc là 114.000 người, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người đã được hưởng lương thất nghiệp là 730.000 người, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.Ngược lại, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng là 13,98 triệu người, cao hơn 185.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng lao động tìm được việc đang phục hồi nhẹ.Số người đóng bảo hiểm tuyển dụng trong ngành sản xuất đạt 3.515.000 người, giảm 65.000 người (1,8%) so với cùng kỳ năm ngoái.Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ngành dịch vụ là 9.533.000 người, tăng 237.000 người so với cùng kỳ năm 2019; ngành buôn bán sỉ và lẻ cũng tăng 6.000 người; song ngành kinh doanh nhà nghỉ và thực phẩm giảm 2.000 người, cho thấy tình hình tuyển dụng ở ngành này vẫn gặp khó khăn.Các nhóm lao động dưới 29 tuổi và 30 tuổi lần lượt giảm 70.000 người và 56.000 người. Nguyên nhân được phân tích là do hậu quả của dịch COVID-19 khiến các công ty hoãn hoặc dừng hoạt động tuyển dụng nên người tham gia bảo hiểm trong những nhóm tuổi này giảm mạnh.