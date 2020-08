Chính phủ xúc tiến các đối sách hỗ trợ tâm lý giúp người dân vượt qua dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 9/8 cho biết Chính phủ đang thảo luận và rà soát các đối sách hỗ trợ tâm lý, giúp người dân vượt qua hiện tượng "trầm cảm" do dịch COVID-19 kéo dài.Đã hơn nửa năm kể từ khi Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, song tình hình dịch bệnh kéo dài đã khiến nhiều người cảm thấy bất an, trầm cảm do bị cô lập, hạn chế ra ngoài.Cân nhắc các trường hợp tự tử gia tăng vào thời điểm khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 và khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương nhận định cần nhanh chóng lập đối sách hỗ trợ tâm lý cho người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đã kéo dài hơn 6 tháng.Chính phủ đang xúc tiến phương án tuyển chọn câu khẩu hiệu để thực hiện chiến dịch tuyên truyền thông điệp hy vọng đến người dân, cũng như cân nhắc chỉ định "Tuần lễ du lịch đặc biệt" vào tháng 10 năm nay giúp người dân giải tỏa mệt mỏi do dịch COVID-19.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ dịch vụ giúp người dân tìm kiếm nhanh chóng và thuận tiện các thông tin về sức khỏe tinh thần. Chính phủ sẽ tiếp tục vận hành đường dây nóng (1577-0199) để tư vấn tâm lý cho mọi trường hợp trầm cảm, bất an. Đồng thời, Chính phủ cũng có kế hoạch xúc tiến dịch vụ tư vấn tâm lý của Trung tâm tổn thương tâm lý quốc gia thông qua ứng dụng tin nhắn miễn phí Kakaotalk.Đặc biệt, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đang có kế hoạch đào tạo sử dụng smartphone đúng cách, hay tư vấn liên quan cho các đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên đang có xu hướng dùng smartphone nhiều hơn do các hoạt động ngoài trời bị hạn chế.Chính phủ cũng sẽ tăng cường hệ thống hỗ trợ tâm lý và tư vấn cho từng đối tượng theo từng giai đoạn. Chính phủ sẽ tiếp tục vận hành các Trung tâm hỗ trợ hồi phục tâm lý do tai nạn tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước để tư vấn tâm lý cho các tầng lớp yếu thế về kinh tế và tầng lớp tiểu thương, giúp những người lớn tuổi không bị trầm cảm do các hoạt động xã hội giảm đi bởi dịch COVID-19.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tạo thêm nhiều cơ hội cho các y bác sĩ, đội ngũ phòng dịch vực dậy tinh thần để tiếp tục chiến đấu, đối phó với dịch COVID-19. Chính phủ sẽ mở rộng dần chương trình trị liệu tinh thần cho các nhân lực tuyến đầu trong công tác phòng dịch COVID-19, đã được tiến hành từ tháng 6 vừa qua, đồng thời cung cấp thêm các chương trình đa dạng như trải nghiệm, du lịch trị liệu cho các đối tượng này. Chính phủ cũng hỗ trợ các phiếu khuyến mại tiêu dùng để người dân an tâm nghỉ dưỡng, củng cố tinh thần vượt qua dịch bệnh.Đặc biệt, Chính phủ vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn cho những trường hợp từng nhiễm COVID-19 và người thân để họ không cảm thấy lo sợ bị cộng đồng xã hội xa lánh.