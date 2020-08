Tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ diễn ra từ 16/8

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin Chính phủ ngày 11/8 cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành tập trận quân sự chung từ ngày 16-28/8.Trước đó, từ ngày 11-14/8, hai nước sẽ tổ chức diễn tập "Huấn luyện đội ngũ xử lý khủng hoảng (CMST - Crisis Management Staff Training)" trong khuôn khổ tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ. Kế hoạch của cuộc tập trận chính có thể sẽ thay đổi, tùy theo diễn biến cuộc diễn tập trên.Diễn tập xử lý khủng hoảng nhằm kiểm tra tư thế chuẩn bị của quân đội trong trường hợp giả định Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tấn công.Tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ vẫn sẽ diễn ra theo hình thức tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX) giống năm ngoái, nhưng quy mô thu hẹp do lo ngại dịch COVID-19 lan rộng.Tuy nhiên, thời gian huấn luyện sẽ kéo dài thêm hai đến ba ngày so với thông thường là 10 ngày. Nguyên nhân là do số lượng binh lính huấn luyện cũng sẽ được phân bổ rộng hơn, giảm thời gian diễn tập ban đêm và tập trung tập trận vào ban ngày.Công tác kiểm chứng các lĩnh vực trọng tâm về năng lực tác chiến thời chiến toàn diện (FOC) cũng sẽ được tiến hành một phần. Quân đội hai bên sẽ chỉ kiểm tra sơ bộ, sau đó sẽ đánh giá lại năng lực tác chiến toàn diện trong đợt huấn luyện chung nửa đầu năm sau.Quân đội Hàn Quốc sẽ nắm quyền chỉ huy, quân đội Mỹ nắm quyền phó chỉ huy của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai.Kiểm chứng FOC là thủ tục cần thiết để chuyển đổi quyền tác chiến thời chiến từ quân đội Mỹ sang quân đội Hàn Quốc. Ban đầu, quân đội Hàn Quốc có kế hoạch hoàn thành công tác kiểm chứng FOC trong cuộc tập trận chung lần này, song quân đội Mỹ có vẻ không tán thành trong bối cảnh binh lực Mỹ và quy mô tập trận bị thu hẹp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Theo kế hoạch ban đầu, quân đội Hàn-Mỹ sẽ tiến hành kiểm chứng FOC trong năm nay, sau đó hoàn tất “năng lực thực thi nhiệm vụ toàn diện” (FMC) trong năm sau thì sẽ hoàn thành mục tiêu chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho quân đội Hàn Quốc trong năm 2022. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay thì tiến độ chuyển giao quyền tác chiến có thể sẽ chậm hơn kế hoạch.