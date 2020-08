Hàn Quốc quay lại xu hướng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 11/8, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 14.660 ca nhiễm COVID-19, tăng 34 ca so với số liệu công bố một ngày trước, gồm 23 ca nội địa và 11 ca ngoại nhập.Xu hướng lây nhiễm trong cộng đồng đã trở lại do hai vụ lây nhiễm tập thể từ nhà thờ ở thành phố Goyang (tỉnh Gyeonggi) sang chợ Namdaemun (quận Jung, thủ đô Seoul), và một nhà thờ khác ở thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi).Xét theo khu vực, thành phố Busan có 9 ca, tỉnh Gyeonggi 7 ca và thủ đô Seoul 6 ca.Liên quan đến vụ lây nhiễm tập thể tại chợ Namdaemun (thành phố Seoul), ca nhiễm đầu tiên được phát hiện từ khu mua sắm Kennedy. Trước đó, một bệnh nhân đã đến nhà thờ ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi cho kết quả dương tính với COVID-19, sau đó lây nhiễm chéo sang 7 người khác đang kinh doanh tại khu mua sắm Kennedy và 1 người trong khu mua sắm Chungang gần đó, nâng tổng số ca nhiễm liên quan lên 9 người.Cơ quan phòng dịch cho biết 215 người kinh doanh và khách vãng lai ghé qua ổ dịch đã được xét nghiệm, 205 người cho kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.Đội phản ứng nhanh thành phố Seoul và Trung tâm y tế quận Jung đang tiến hành điều tra dịch tễ học và những người tiếp xúc với bệnh nhân. Khu mua sắm Chungang, nơi phát hiện thêm ca nhiễm mới, cũng đang tạm dừng hoạt động.Cơ quan phòng dịch đang xem xét tăng cường phòng dịch ở khu vực này, đề phòng trường hợp ca nhiễm mới phát sinh do các cuộc họp nhà thờ quy mô nhỏ.