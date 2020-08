Seoul chỉ định ngày 7/9 là ngày kỷ niệm quốc gia vì môi trường không khí

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an ninh Hàn Quốc cho biết ngày 7/9 đã được chỉ định là ngày kỷ niệm quốc gia mang tên "Ngày Quốc tế Bầu trời xanh (International Day of Clean Air for blue skies)".Quyết định này được thông qua vào cuộc họp Nội các sáng 11/8. Đây cũng là ngày kỷ niệm đầu tiên của Liên hợp quốc thực hiện theo đề xuất của Hàn Quốc.Theo đó, Ngày Quốc tế Bầu trời xanh (7/9) là ngày kỷ niệm quốc gia nhằm nâng cao hiểu biết và quan tâm của người dân về môi trường không khí và biến đổi khí hậu. Dự kiến sự kiện kỷ niệm đầu tiên của năm nay sẽ được tổ chức tại đảo Nodeul, thành phố Seoul, do Bộ Ngoại giao và Bộ Môi trường đồng chủ trì.Tại cuộc họp "Hội nghị thượng đỉnh hành động vì khí hậu" trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York (Mỹ) tháng 9/2019, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất "Ngày Bầu trời xanh thế giới" là ngày toàn thế giới cải thiện môi trường không khí. Chính phủ Hàn Quốc sau đó đã chính thức đệ trình lên Liên hợp quốc nghị quyết chỉ định đây là ngày kỷ niệm quốc tế.Tại cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 74 ngày 26/11/2019, Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết này, và chỉ định ngày 7/9 hàng năm là "Ngày Quốc tế Bầu trời xanh" (International Day of Clean Air for blue skies).Đây là nghị quyết liên quan đến ô nhiễm không khí đầu tiên được thông qua bởi Ủy ban thứ hai của Đại hội đồng Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế, phát triển và tài chính.