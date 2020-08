Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Hàn Quốc 10 ngày đầu tháng 8 giảm 23,6%

Photo : YONHAP News

Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 11/8 cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Hàn Quốc từ 1-10/8 đạt 8,7 tỷ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Số ngày làm việc trong 10 ngày đầu tháng 8 năm nay là 7 ngày, ít hơn một ngày so với tháng 8 năm ngoái, theo đó kim ngạch xuất khẩu trung bình mỗi ngày giảm 12,7%.Tháng 7 vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu 10 ngày đầu tháng giảm 2% so với cùng kỳ một năm trước, song mức giảm của tháng này cao gấp 10 lần.Từ 1-10/8, lượng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ, thiết bị truyền thông không dây và chíp bán dẫn đều giảm lần lượt 45,8%, 43,6% và 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Về thị trường, xuất khẩu đến các nước hầu hết đều giảm, đặc biệt xuất khẩu sang Việt Nam (-23,5%), Mỹ (-22,3%), Nhật Bản (-27,8%), và các nước Trung Đông (-51,2%) giảm mạnh.