Photo : KBS News

Trong bối cảnh mưa lớn cục bộ kéo dài gây nhiều thiệt hại trên cả nước, chính giới Hàn Quốc đang có chung nhận định cần xúc tiến lập ngân sách bổ sung thêm một lần nữa trong năm nay.Các nghị sĩ hầu như đều không sử dụng kỳ nghỉ phép để tập trung cho công tác đối phó với mưa lũ. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang ngừng các hoạt động tranh cử chức Chủ tịch đảng và xem xét phương án lập ngân sách bổ sung để khắc phục thiệt hại bão lũ.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan ngày 10/8 cho biết đảng sẽ thảo luận cấp cao khẩn cấp với Chính phủ, xem xét toàn bộ nội dung cần thiết để lập ngân sách bổ sung đợt 4.Lý do chính giới đề xuất lập ngân sách bổ sung đợt 4 chỉ một tháng sau khi lập ngân sách bổ sung đợt ba là bởi Chính phủ thiếu ngân sách dự trù. Ngân sách dự trù còn lại của Chính phủ trung ương trong năm nay là khoảng 2.000 tỷ won (1,68 tỷ USD), nhưng một nửa trong số này sẽ được dùng cho dự án tăng cường mạng lưới tuyển dụng an toàn. Do đó, ngân sách có thể dùng để khắc phục thiệt hại mưa lũ chỉ có 1.000 tỷ won (hơn 842 triệu USD).Đảng đối lập Hợp nhất Tương lai cũng bất ngờ tới thăm hiện trường thiệt hại do lũ lụt ở vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) trước một ngày so với dự kiến. Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp thuộc đảng Hợp nhất Tương lai Kim Jong-in cho rằng ngân sách còn lại không nhiều, nên cần lập thêm ngân sách bổ sung.Đảng đối lập Công lý đã bày tỏ lập trường tích cực nhất, kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thảo luận để lập ngân sách bổ sung một lần nữa.Nếu ngân sách bổ sung đợt 4 năm nay được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc lập 4 đợt ngân sách bổ sung trong năm kể từ năm 1961.Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng khó có thể quyết định ngay lập tức về đề xuất trên, bởi Chính phủ trung ương vẫn còn ngân sách dành cho địa phương, và ngân sách dành cho thiên tai, thảm họa cũng còn hơn 3.000 tỷ won (2,52 tỷ USD), hơn nữa cũng cần tính toán quy mô thiệt hại chính xác thì mới có thể thảo luận cụ thể.Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ cần cân nhắc thận trọng trước khả năng tái bùng phát dịch COVID-19.Trong bối cảnh chính giới đều đang yêu cầu Chính phủ chỉ định thêm "Khu vực thảm họa đặc biệt" với những địa phương thiệt hại nặng nề do mưa lũ, đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hợp nhất Tương lai đang cân nhắc phương án đóng góp một phần tiền chi phí hoạt động của đảng trong tháng này để hỗ trợ khắc phục thiệt hại.