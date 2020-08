Hơn 40 người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Thiệt hại trong đợt mưa lớn kéo dài hơn 10 ngày qua vẫn đang tiếp tục gia tăng. Tính từ ngày 1/8 đến 11/8, tổng số người thiệt mạng do mưa lớn trên toàn Hàn Quốc là 31 người, 11 người mất tích và 8 người bị thương.Số khu vực bị ngập úng và người dân phải sơ tán do mưa lớn cũng tăng mạnh. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 7.500 người thuộc hơn 4.300 hộ dân ở 11 tỉnh, thành phố phải sơ tán. Trong số đó, hơn 3.000 người chưa thể về nhà, phải tạm thời sinh hoạt tại các điểm sơ tán. Hơn 5.400 nhà cửa bị ngập nước, khoảng 5.000 cầu, đường bị hư hỏng, hơn 770 vụ sạt lở lớn nhỏ, 27.000 ha đất nông nghiệp bị ngập úng.Tuy nhiên, do mưa vẫn đang tiếp diễn nên công tác khắc phục diễn ra rất chậm, tỷ lệ khôi phục hiện ở mức 57%.Để giảm thiểu thiệt hại về người, người dân cần hiểu rõ và thực hiện đúng hướng dẫn hành động khi xảy ra thiên tai.Trước tiên, khi có dự báo mưa lớn, người dân sống tại vùng trũng hoặc thường xuyên bị ngập nước, có rủi ro sập nhà, phải chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán đến nơi an toàn. Mưa lớn sẽ dẫn tới nguy cơ sạt lở cao, người dân cần tránh tới gần các khu vực có địa hình dốc gần núi, gần ao hồ, sông suối, vùng có nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi, và những địa điểm có rủi ro tai nạn như công trường xây dựng, đèn đường, cột điện, đường hầm.