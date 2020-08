Tổng thống chỉ thị huy động tài chính đầy đủ, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 11/8 nhằm rà soát khẩn cấp thiệt hại do mưa lớn, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất là tốc độ triển khai công tác khắc phục. Qua đó, Tổng thống chỉ thị các cơ quan hữu quan xem xét nhiều đối sách hỗ trợ tài chính đa dạng, đảm bảo thuận lợi cho công tác khắc phục thiệt hại như huy động ngân sách dự phòng, quỹ khắc phục thiệt hại thiên tai, sự cố.Tổng thống cho biết mùa mưa năm nay kéo dài nhất từ trước tới nay. Khác với mọi năm, không một địa phương nào trên cả nước an toàn trước đợt mưa lớn kéo dài, quy mô thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Trong thời gian qua, Chính phủ đã liên tục phát triển hệ thống quản lý an toàn trước thiên tai, sự cố, nhưng đợt thiên tai lớn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lần này đã khiến thiệt hại về người lên tới mức nghiêm trọng nhất trong 9 năm trở lại đây. Tổng thống lấy làm tiếc và chia buồn sâu sắc với người dân.Ông Moon chỉ đạo các ban ngành hữu quan dốc toàn lực, đảm bảo không xảy ra thêm thiệt hại về người tới khi mùa mưa thực sự kết thúc. Ở khu vực biên giới liên Triều, người dân đang lo lắng, bất an do phát hiện mìn trôi theo nước mưa từ Bắc Triều Tiên hoặc chôn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Do đó, Tổng thống chỉ thị quân đội huy động nhân lực để đảm bảo an toàn cho người dân.Ông Moon cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan quản lý chặt chẽ cung cầu nông sản, rà soát tiêu chuẩn an toàn cho các công trình.Tổng thống nhấn mạnh cần đẩy nhanh tốc độ "số hóa" cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội để nâng cao tính năng giám sát, quản lý, đối phó với thiên tai, sự cố của các cơ sở trọng điểm, như áp dụng tự động hóa điều tiết lũ lụt cho sông suối, ứng dụng hệ thống quản lý đập thông minh. Đây cũng chính là một bài toán tiêu biểu trong Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc mà Chính phủ đang xúc tiến.