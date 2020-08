Photo : YONHAP News

Đảng đối lập Hợp nhất Tương lai đang quy kết nguyên nhân dẫn tới những thiệt hại trong đợt mưa lớn vừa qua là do dự án cải tạo 4 con sông lớn và dự án năng lượng mặt trời.Dự án cải tạo 4 con sông lớn gồm sông Hàn, sông Nakdong, sông Yeongsan và sông Geum là dự án trọng điểm dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Năm 2013, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI) kết luận Chính phủ cựu Tổng thống Lee lập ra dự án này là nhằm tái xúc tiến dự án xây dựng kênh đào lớn. Năm 2018, BAI tiếp tục đánh giá dự án cải tạo 4 con sông lớn ít hiệu quả trong việc ngăn chặn thiệt hại do lũ lụt.Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Hợp nhất Tương lai Kim Jong-in chỉ ra rằng do sông Seomjin không nằm trong dự án này, nên lưu vực sông Seomjin đã gặp thiệt hại lớn trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua.Ủy viên tối cao đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Sul Hoon lại phản bác nếu 22.000 tỷ won (16,9 tỷ USD) ngân sách của dự án trên được dùng để cải tạo phụ lưu của 4 con sông thì đã có thể ngăn chặn được thiệt hại.Bên cạnh đó, đảng Hợp nhất Tương lai chỉ ra rằng một nguyên nhân khác dẫn tới các vụ sạt lở đất trong đợt mưa lớn vừa qua là dự án năng lượng mặt trời. Trong cuộc họp Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng ngày 10/8, nghị sĩ Kim Mi-ae cho rằng số công trình năng lượng mặt trời gia tăng mạnh đã kéo theo nguy cơ sạt lở ở các vùng núi trên toàn quốc.Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc, trong năm nay, trên toàn Hàn Quốc đã xảy ra 1.174 vụ sạt lở, trong đó có 12 vụ liên quan tới công trình năng lượng mặt trời. Riêng trong tháng 8 đã xảy ra 835 vụ, thì có 7 vụ là công trình năng lượng mặt trời. Một quan chức cơ quan này cho rằng trong các công trình năng lượng mặt trời chỉ có một phần nhỏ bị sạt lở, nên chưa thể kết luận đây là nguyên nhân dẫn tới sạt lở đất.Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất triển khai phân tích thực chứng để xem xét vai trò điều tiết lũ lụt của các đập trên 4 con sông lớn.