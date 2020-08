Hàn Quốc đứng đầu thế giới về đơn hàng trúng thầu đóng tàu tháng 7

Photo : YONHAP News

Theo số liệu do cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson (Anh) công bố ngày 11/8, tổng đơn đặt hàng đóng tàu trên toàn thế giới tháng 7 vừa qua là 24 tàu, tương đương 680.000 tấn tổng hợp bù (CGT).Trong số đó, Hàn Quốc trúng thầu 12 tàu, tương đương 500.000 tấn tổng hợp bù, chiếm 74% tổng đơn hàng toàn thế giới, đứng vị trí thứ nhất toàn cầu. Ở vị trí thứ hai là Trung Quốc với 8 tàu (140.000 tấn tổng hợp bù), thứ ba là Nhật Bản 1 tàu (30.000 tấn tổng hợp bù).Tính từ đầu năm đến tháng 7 vừa qua, Bắc Kinh đứng đầu thế giới về tổng số lượng trúng thầu với 164 tàu (3.740.000 tấn tổng hợp bù). Vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Seoul với 49 tàu (1.680.000 tấn tổng hợp bù) và Tokyo với 43 tàu (680.000 tấn tổng hợp bù).Tổng đơn hàng đóng tàu toàn cầu trong 7 tháng đầu năm nay là 6.610.000 tấn tổng hợp bù, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này của cùng kỳ năm 2019 cũng giảm 26% so với một năm trước, tức từ 21.180.000 tấn tổng hợp bù năm 2018 xuống còn 15.730.000 tấn tổng hợp bù năm 2019.Clarkson giải thích nguyên nhân là do tâm lý đầu tư giảm, cộng với xu hướng nhà đầu tư chờ đợi Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) áp dụng quy chế về khí thải lưu huỳnh từ năm 2020 với các tàu chở hàng.Xét theo loại tàu, đơn đặt hàng tàu Aframax (A-Max: tàu chở dầu trọng tải từ 80.000 đến 120.000 tấn) giảm 10%, tàu chở dầu đi qua kênh đào Suez (S-Max) giảm 6%, tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) giảm 48%, tàu chở hàng rời (bulk carrier) giảm 74%, và tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cỡ lớn cũng giảm sâu 73%.Tính đến cuối tháng 7, lượng đơn hàng đóng tàu chưa bàn giao trên toàn thế giới là 69.570.000 tấn tổng hợp bù, giảm 1% so với tháng trước. Trong đó, Trung Quốc giảm 2%, Hàn Quốc giảm 2% và Nhật Bản giảm 1%. So với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm của Nhật Bản là lớn nhất (-35%), sau đó đến Trung Quốc (-11%) và Hàn Quốc (-8%).Xét theo từng quốc gia, lượng đơn hàng chưa bàn giao của Trung Quốc cao nhất với 25.640.000 tấn tổng hợp bù (37%), Hàn Quốc là 19.140.000 tấn tổng hợp bù (28%) và Nhật Bản là 9.460.000 tấn tổng hợp bù (14%).Theo Clarkson, chỉ số giá đóng tàu mới (Newbuilding Price Index) trong tháng 7 vừa qua là 126 điểm, giảm 1 điểm so với tháng trước. Xu thế giá tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng, tàu chở dầu Aframax và tàu container vẫn tương tự tháng 6, song giá tàu chở dầu siêu lớn (VLCC), tàu chở dầu S-max, và tàu chở hàng rời lại giảm nhẹ.Đây là lần đầu tiên trong năm nay, Hàn Quốc có số đơn trúng thầu đóng tàu đứng đầu thế giới. Trong thời gian tới, dự kiến Seoul sẽ trúng thầu nhiều đơn đóng tàu hơn nữa do Mozambique và Nga đang có kế hoạch đặt đóng một lượng lớn tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng.