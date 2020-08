Cán cân quản lý tài chính Hàn Quốc nửa đầu năm 2020 thâm hụt hơn 93 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng tài chính tháng 8" do Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc công bố ngày 11/8, cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, đã thâm hụt 110.500 tỷ won (93,3 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 51.000 tỷ won (43 tỷ USD) so với một năm trước.Theo đó, tổng thu nhập 6 tháng đầu năm nay đạt 226.000 tỷ won (gần 191 tỷ USD), giảm 20.100 tỷ won (gần 17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng chi tiêu là 316.000 tỷ won (gần 267 tỷ USD), tăng 31.400 tỷ won (26,5 tỷ USD), khiến cán cân quản lý tài chính thâm hụt đáng kể.Nguyên nhân tổng thu nhập giảm là do nguồn thu từ thuế giảm mạnh 23.300 tỷ won (19,6 tỷ USD), đạt 132.900 tỷ won (112,2 tỷ USD).Tỷ lệ tiến độ thu thuế thực tế so với mục tiêu của năm nay đạt 45,7%, giảm 7,5% so với một năm trước. Xét theo từng hạng mục, tiến độ thu thuế thu nhập cá nhân đạt 46,2%, thuế doanh nghiệp 45,5%, thuế giá trị gia tăng 45,2%.Thu nhập từ thuế trong tháng 6 đạt 14.700 tỷ won (12,4 tỷ USD), giảm 1.900 tỷ won (1,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân đạt 4.200 tỷ won (hơn 3,5 tỷ USD), giảm 2.800 tỷ won (2,3 tỷ USD); thuế giá trị gia tăng đạt 1.800 tỷ won (1,5 tỷ USD), giảm 800 tỷ won (gần 676 triệu USD); thuế doanh nghiệp đạt 3.100 tỷ won (2,6 tỷ USD), tăng 400 tỷ won (337 triệu USD).Các loại thuế khác như thuế bất động sản tổng hợp, thuế trước bạ, thuế giao dịch chứng khoán đạt 3.100 tỷ won (2,6 tỷ USD), tăng 800 tỷ won (gần 676 triệu USD).Trong nửa đầu năm nay, các nguồn thu khác ngoài thuế đạt 13.100 tỷ won (11,06 tỷ USD), giảm 900 triệu won (760 triệu USD). Thu nhập từ nguồn quỹ đạt 79.900 tỷ won (67,4 tỷ USD), tăng 4.100 (3,4 tỷ USD).Do Chính phủ giải ngân tiền hỗ trợ khẩn cấp khắc phục dịch COVID-19, và tích cực giải ngân ngân sách bổ sung ba đợt cùng chi tiêu quỹ bảo hiểm tuyển dụng, tổng chi tiêu tháng 6 là 56.500 tỷ won (47,7 tỷ USD), tăng 6.900 tỷ won (5,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Tính đến cuối tháng 6, nợ quốc gia đạt 764.100 tỷ won (645,4 tỷ USD), tăng 200 tỷ won (169 triệu USD) so với cuối tháng 5.