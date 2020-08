Các công ty vận chuyển Hàn Quốc ngừng giao hàng trong 4 ngày

Photo : YONHAP News

Do ngày 14/8 (thứ Sáu) được chỉ định là "ngày không giao hàng" (Refresh Day) của các công ty vận chuyển và chuyển phát tại Hàn Quốc, các công ty vận tải lớn như Chuyển phát nhanh CJ Korea, Lotte và Hanjin sẽ nghỉ vào ngày này.Theo đó, những đơn hàng đặt trực tuyến trong ngày 13/8 sẽ được giao từ ngày 17/8 (thứ Hai). Mặc dù ngày 17/8 được chỉ định là ngày nghỉ bù, nhưng các công ty giao hàng vẫn sẽ làm việc bình thường do lo ngại tồn đọng đơn hàng của các kênh thương mại điện tử, và cân nhắc sự bất tiện của khách hàng.Các kênh thương mại trực tuyến cũng sẽ có thông báo về việc chậm giao hàng trong ngày nghỉ của công ty vận chuyển và ngày nghỉ bù.Từ ngày 14-17/8, kênh thương mại trực tuyến Phố 11 sẽ không áp dụng quy định phạt người bán nếu không đảm bảo thời gian gửi hàng hoặc không hồi đáp thắc mắc của khách hàng trong vòng 24 giờ, do các ngày này được coi là ngày nghỉ.Dịch vụ giao hàng tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi cũng tạm dừng. Chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 ngừng nhận đơn hàng khẩn cấp và tươi sống từ ngày 13/8, không cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày từ 15-17/8.Tuy nhiên, kênh thương mại trực tuyến Coupang, SSG.com và Market Kurly có mạng lưới vận chuyển riêng nên công tác giao hàng sẽ diễn ra như bình thường.Tổng công ty bưu chính Hàn Quốc cũng sẽ nghỉ trong 4 ngày (14-17/8). Do đó, bưu điện sẽ không tiếp nhận thực phẩm tươi sống, đông lạnh vào ngày 13 và 14/8, các bưu kiện khác cũng sẽ hoãn giao hàng tới ngày 17/8.