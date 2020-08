Hàn Quốc xuất hiện các vụ lây nhiễm tập thể hội chứng sốt giảm tiểu cầu

Photo : KBS News

5 bác sĩ và y tá thuộc bệnh viện Đại học quốc gia Kyungpook ngày 12/8 đã phải nhập viện cấp cứu do lây nhiễm tập thể hội chứng sốt giảm tiểu cầu (SFTS - Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome).Cơ quan y tế cho biết tình trạng lây nhiễm thứ cấp đã xảy ra trong quá trình điều trị bệnh nhân SFTS. Ngày 24/7, một nữ bệnh nhân 80 tuổi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất ý thức. Đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim phổi nhưng bệnh nhân tử vong chỉ sau 5 ngày nhập viện, nguyên nhân là viêm màng não do virus.Từ ngày 4/8, các bác sĩ thực hiện hồi sức tim phổi cho bệnh nhân trên bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau cơ, sau đó được chẩn đoán nhiễm virus SFTS. Do đó, có khả năng các nhân viên y tế đã bị lây nhiễm qua đường nước bọt hoặc máu của bệnh nhân trong quá trình hồi sức tim phổi. Đội ngũ y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ khi đó có tổng cộng 13 người, gồm cả thực tập sinh và y tá. Trong đó, 5 người xác nhận nhiễm virus SFTS, 8 người khác cũng có triệu chứng sốt cao, đang được kiểm tra.Cơ quan y tế đang tiến hành điều tra dịch tễ và cho biết có thể sẽ có thêm người nhiễm bệnh. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cũng đang xét nghiệm đối với những người không có triệu chứng nhiễm bệnh, và kiểm tra nơi phát sinh ca nhiễm.