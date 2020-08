Chính phủ thảo luận đối sách bình ổn giá nông sản sau mưa lũ

Photo : YONHAP News

Trước tình hình giá nông sản tăng do thiệt hại từ mưa lớn kéo dài, Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/8 đã mở cuộc họp Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương, thảo luận các phương án cung cầu nông sản.Theo thống kê của Chính phủ, giá nông sản tháng 5 và 6 khá ổn định, nhưng đến tháng 7 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ mở kho dự trữ để tăng nguồn cung các sản phẩm nông nghiệp giá tăng vọt gần đây, nhằm điều tiết cung cầu và giá cả thị trường.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết hiện nay, mỗi ngày có khoảng 50-100 tấn bắp cải đưa ra thị trường. Dựa vào đó, Chính phủ sẽ có phương án duy trì lượng cung khi giá cả leo thang.Các loại củ quả như bí ngòi, cà tím, dưa chuột cũng sẽ được bày bán sớm.Chính phủ cũng quyết định triển khai các sự kiện giảm giá để giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng, như cung cấp phiếu giảm giá 20%, tối đa 10.000 won (8,45 USD) khi mua các loại rau ăn lá được tiêu thụ nhiều tại các siêu thị lớn hay gian hàng trực tuyến.Từ ngày 13-23/8, siêu thị Hanaro thuộc Hợp tác xã nông nghiệp Nonghyup cũng sẽ tổ chức sự kiện giảm giá đặc biệt để bán số nông sản bị ảnh hưởng do mưa lớn.Trong một tin liên quan, Chính phủ cùng ngày cũng đã thảo luận phương án tạo việc làm và thúc đẩy dịch vụ Hàn Quốc (K-service) thâm nhập thị trường nước ngoài. Đặc biệt, Chính phủ tập trung đẩy mạnh 6 lĩnh vực triển vọng như nội dung và chăm sóc sức khỏe trong kế hoạch thúc đẩy dịch vụ Hàn Quốc (K-service) thâm nhập thị trường nước ngoài, đặt mục tiêu đưa xuất khẩu dịch vụ trong nước đứng thứ 10 toàn thế giới tới năm 2025. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ cung cấp quỹ đầu tư lên tới 4.600 tỷ won (3,89 tỷ USD) đến năm 2023, và tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng xuất khẩu dịch vụ.