Lần đầu tiên Hàn Quốc có nhiệt độ bình quân tháng 7 thấp hơn tháng 6

Photo : YONHAP News

Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc ngày 13/8 cho biết nhiệt độ bình quân tại Hàn Quốc tháng 7 vừa qua đạt 22,7 độ C, thấp hơn 22,8 độ C của tháng 6, thời điểm nền nhiệt cao kỷ lục do đợt nắng nóng sớm. Đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng nhiệt độ bình quân tháng 7 thấp hơn tháng 6 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tiến hành quan trắc khí tượng năm 1973.Thông thường, nhiệt độ tháng 6 và tháng 7 hàng năm đạt lần lượt 21,2 độ C và 24,5 độ C.Bình quân nhiệt độ 7 tháng đầu năm nay của Hàn Quốc cao thứ ba kể từ khi bắt đầu quan trắc khí tượng, song biến động nhiệt độ theo tháng lại khá lớn. Nhiệt độ của tháng 1 tới tháng 3, và nhiệt độ tháng 6 đều nằm trong top 3 nhiệt độ cao, song nhiệt độ của tháng 4 và tháng 7 đều rơi xuống thứ 44.Khác với Hàn Quốc, nhiệt độ bình quân thế giới nửa đầu năm 2020 cao thứ hai từ trước đến nay, chênh lệch nhiệt độ theo tháng ít biến động và vẫn duy trì mức cao.Lượng mưa tại Hàn Quốc từ ngày 1/6-10/8 vừa qua đạt 879 mm, nhiều hơn so với mức 470,6-604 mm mọi năm, cao thứ hai trong lịch sử.Năm nay, khu vực miền Trung Hàn Quốc và đảo Jeju còn ghi nhận mùa mưa dài kỷ lục. Nếu mùa mưa kết thúc ngày 16/8 tới theo dự đoán, khu vực miền Trung sẽ ghi nhận mùa mưa kéo dài 54 ngày, nhiều hơn 5 ngày so với kỷ lục trước đó là 49 ngày năm 2013.Cơ quan khí tượng thủy văn giải thích từ cuối tháng 6 vừa qua, không khí lạnh ở tầng trên và dưới bầu khí quyển khu vực xung quanh bán đảo Hàn Quốc ứ đọng khiến nhiệt độ của tháng 7 xuống thấp. Thêm vào đó, do sự trì hoãn dịch chuyển lên phía Bắc của khối không khí có nhiệt độ và độ ẩm cao (khối áp cao khu vực Bắc Thái Bình Dương), gặp luồng khí lạnh từ phía Bắc thổi xuống khiến dải mây ngưng tụ bị hẹp theo hướng Nam-Bắc, gây mưa lớn cục bộ trên bán đảo Hàn Quốc, khiến mùa mưa năm nay kéo dài.