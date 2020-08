Dự đoán khách du lịch nội địa tới đảo Jeju tăng cao trong kỳ nghỉ Quốc khánh

Photo : YONHAP News

Theo dự đoán của các hãng du lịch như Hiệp hội du lịch Jeju, lượng khách du lịch tới đảo Jeju từ ngày 13-17/8, "kỳ nghỉ vàng" nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Hàn Quốc (15/8), sẽ đạt hơn 213.000 người.Do ngày Quốc khánh năm nay rơi vào thứ Bảy, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định ngày 17/8 (thứ Hai) là ngày nghỉ bù, nên nhiều người đã xin nghỉ phép thêm hai ngày 13-14/8 để có kỳ nghỉ dài 5 ngày. Theo đó, dự kiến lượng khách du lịch tới đảo Jeju trong kỳ nghỉ này sẽ tăng đáng kể.Hiệp hội du lịch Jeju dự đoán trong dịp này, lượng khách du lịch bình quân trên đảo mỗi ngày sẽ đạt khoảng 42.000 đến 43.000 người.Trong khoảng thời gian này, các hãng hàng không trong nước cũng có kế hoạch vận hành tổng cộng 1.175 chuyến bay nội địa, các hãng tàu cũng sẽ vận hành 51 chuyến tàu chở khách tuyến đảo Jeju với thành phố Mokpo, huyện Wando, thành phố Yeosu, cảng Nokdong (tỉnh Nam Jeolla), và thành phố Busan.Dự kiến lượng khách du lịch đảo Jeju đợt này sẽ vượt qua con số 196.138 người trong kỳ nghỉ từ ngày 29/4-5/5, thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát. Tuy nhiên, mức dự đoán này vẫn thấp hơn so với 233.889 người của cùng kỳ năm ngoái.Nguyên nhân là bởi khách du lịch quốc tế không thể tới đảo Jeju do Hàn Quốc ngừng cơ chế nhập cảnh du lịch miễn visa tới đảo đã được nửa năm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Trong khi đó, dịch COVID-19 cũng khiến người dân trong nước không thể du lịch nước ngoài, nên lượng khách nội địa đã chuyển hướng du lịch trong nước.Lượng khách du lịch nội địa tới đảo Jeju tính từ đầu năm tới ngày 11/8 vừa qua đã lên tới 456.806 người, tăng 1,65% so với cùng kỳ năm ngoái.Ngoài ra, tổng lượng khách du lịch nội địa từ đầu năm tới tháng 7 vừa qua đạt 5.331.474 người, giảm 30,8% so với một năm trước. Song dự đoán con số này sẽ phục hồi so với năm ngoái do nhu cầu du lịch của người dân tăng trong kỳ nghỉ hè.Hầu hết các khách sạn cao cấp trên đảo Jeju đều đã hết phòng, trừ các phòng đặc biệt. Cân nhắc đảm bảo phòng dịch và an toàn cho khách hàng, các khách sạn chỉ đang nhận đặt phòng ở mức 80%. Các sân golf trên đảo Jeju cũng không còn nhận đặt trước. Các hãng cho thuê xe ô tô cũng đã đạt 90-100% lượng khách đặt sử dụng dịch vụ.