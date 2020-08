Tòa án đình chỉ quyết định hủy giấy phép hoạt động của tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tòa án hành chính Seoul ngày 12/8 đã chấp nhận đơn đề nghị đình chỉ quyết định hủy giấy phép thành lập đối với tổ chức dân sự người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc "Keunsaem" (Ao lớn), thường thả gạo sang miền Bắc theo đường biển.Ngày 17/7 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã ban quyết định hủy giấy phép thành lập của hai tổ chức Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên và "Keunsaem" (Ao lớn) do anh em nhà hoạt động người tị nạn miền Bắc Park Sang-hak điều hành. Lý do là bởi hai tổ chức này đã rải truyền đơn và vật phẩm không thuộc hạng mục hoạt động sang miền Bắc, gây nguy hiểm đến an toàn và tính mạng của người dân vùng tiếp giáp biên giới.Ngay cuối tháng 7, hai tổ chức trên đã lên tiếng phản đối, đâm đơn kiện và xin đình chỉ quyết định hủy giấy phép hoạt động. Theo đó, Tòa án đã tiếp nhận đơn đề nghị của tổ chức "Keunsaem", và đình chỉ hiệu lực lệnh hủy giấy phép hoạt động tổ chức này.Tòa án giải thích đã quyết định đình chỉ lệnh hủy giấy phép trên vì lo ngại phát sinh những tổn thất khó có thể khắc phục đối với tổ chức trên. Tòa án cũng cho rằng khó có thể xem việc ngưng hiệu lực quyết định của Bộ Thống nhất sẽ ảnh hưởng lớn tới các hoạt động phúc lợi công cộng.Theo đó, hiệu lực lệnh hủy giấy phép hoạt động của tổ chức "Keunsaem" sẽ bị đình chỉ trong vòng 30 ngày, từ ngày Tòa tuyên án.Ngoài ra, phiên biện hộ đầu tiên của vụ kiện này sẽ diễn ra vào ngày 28/8 tới. Về vấn đề này, Bộ Thống nhất cho biết sẽ tôn trọng phán quyết của tòa án tư pháp và sẽ giải thích đầy đủ lý do xác đáng dẫn tới quyết định ban lệnh hủy giấy phép hoạt động của các tổ chức dân sự trên.Trong một diễn biến liên quan, phiên thẩm vấn đơn xin đình chỉ quyết định hủy giấy phép hoạt động của tổ chức Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên cũng đã diễn ra sáng 13/8 tại Tòa án hành chính Seoul.