Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì có thể thăm Hàn Quốc tuần sau

Photo : YONHAP News

Chính giới và giới ngoại giao Hàn Quốc phỏng đoán Chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc đang thảo luận về lịch trình thăm Seoul của ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, phụ trách chính sách ngoại giao của Bắc Kinh. Có khả năng chuyến thăm sẽ diễn ra trong tuần tới.Tuy nhiên, một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc cho biết hai bên vẫn chưa quyết định về vấn đề này.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong buổi họp báo thường kỳ ngày 13/8 cũng từ chối đề cập cụ thể về thông tin trên, chỉ cho biết Bắc Kinh sẽ công bố vào thời điểm thích hợp. Ông này cũng nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc vừa là láng giềng vừa là đối tác quan trọng của nhau.Trong trường hợp ông Dương Khiết Trì thăm Hàn Quốc thì nhiều khả năng ông này sẽ gặp gỡ các quan chức ngoại giao, an ninh chủ chốt của Chính phủ Seoul, trong đó có Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon, và thảo luận các vấn đề quan tâm chung.Đặc biệt, có thể hai nước sẽ trao đổi ý kiến về chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang được xúc tiến diễn ra trong năm nay.Một số ý kiến còn đề cập tới khả năng ông Dương Khiết Trì đưa ra thông điệp kìm hãm Hàn Quốc đứng về phe Mỹ, trong bối cảnh mâu thuẫn Mỹ-Trung đang ngày một sâu sắc.Trước đó, ông Dương Khiết Trì từng có chuyến thăm không chính thức tới Hàn Quốc hồi tháng 7/2018.Tuy nhiên, một số ý kiến phân tích có khả năng chuyến thăm của ông Dương Khiết Trì sẽ bị lùi lại do diễn biến dịch COVID-19 tại hai quốc gia.