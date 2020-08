Seoul-Washington nhất trí tăng cường hợp tác năng lượng

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ hôm 13/8 đã tổ chức trực tuyến cuộc họp thường kỳ Đối thoại an ninh năng lượng Hàn-Mỹ lần thứ VII, thảo luận hợp tác an ninh năng lượng song phương.Tại đây, hai bên đều chung nhận định hợp tác năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hữu nghị và quan hệ đồng minh hai nước, qua đó nhất trí tiếp tục hợp tác phát triển an ninh năng lượng và công nghiệp theo hướng đôi bên cùng có lợi.Hai nước cũng chia sẻ quan điểm về hợp tác năng lượng trong Chính sách phương Nam mới của Seoul và Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Washington, nhất trí tăng cường hợp tác ở khu vực Đông Nam Á. Đại diện hai bên cũng tái thống nhất tăng cường an ninh tài nguyên năng lượng như an ninh mạng trong hệ thống quân sự, và cung cấp tài nguyên khoáng sản ổn định.Cũng trong cuộc họp, đại diện Hàn Quốc đã giới thiệu “Chính sách kinh tế mới xanh” phiên bản Hàn Quốc, bày tỏ mong muốn nhận được quan tâm và hợp tác từ phía Mỹ liên quan đến năng lượng tái tạo hydro và các lĩnh vực khác trong chính sách trên.Trong một tin liên quan, ngày 12/8, các chuyên gia tư nhân lĩnh vực năng lượng của hai nước Hàn-Mỹ đã tham gia một cuộc họp trực tuyến, trực tiếp chia sẻ về ngành công nghiệp hydro và xu hướng thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).