Số nam giới nghỉ chăm con tăng mạnh nửa đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 13/6 cho biết số lao động nam hưởng chế độ "nghỉ phép chăm sóc con cái" nửa đầu năm 2020 là 14.859 người, tăng 3.776 người (34,1%) so với cùng kỳ năm ngoái.Chế độ "nghỉ phép chăm sóc con cái" cho phép nhân viên đã làm việc liên tục ít nhất 6 tháng nghỉ làm để chăm sóc con (gồm cả con nuôi) dưới 8 tuổi hoặc dưới lớp 2.Tính đến 6 tháng đầu năm 2020, trong tổng số 60.205 người đăng ký "nghỉ phép chăm sóc con cái", nam giới chiếm 24,7%, tức cứ 4 người thì có một người là nam giới.Nguyên nhân được Bộ Tuyển dụng và lao động phân tích là do dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều trường học không thể mở cửa cho học sinh. Do đó, người lao động đã phải đăng ký nghỉ phép theo chế độ này để giải quyết vấn đề trông con ở nhà.Xu hướng nam giới xin nghỉ phép chăm sóc con cái cũng tăng lên. Năm 2010, số lao động nam giới nghỉ theo chế độ này là 819 người, đến năm 2019 đã vượt mốc 20.000 người. Bộ Tuyển dụng và lao động dự báo con số này sẽ vượt mốc 30.000 người trong năm nay.Trong nửa đầu năm nay, số lao động được nhận "tiền hỗ trợ chăm sóc con dành cho bố" là 7.388 người, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Tiền hỗ trợ chăm sóc con dành cho bố là số tiền bảo hiểm chi trả trong trường hợp cả chồng và vợ nghỉ phép chăm sóc con, trong đó người đăng ký nghỉ phép sau sẽ được hưởng 100% mức lương, tối đa 2,5 triệu won/tháng (2.109 USD) trong ba tháng đầu. Đa số người đăng ký chế độ nghỉ phép này là nam giới.Số người lao động sử dụng chế độ "giảm giờ làm trong thời kỳ nuôi con" nửa đầu năm 2020 là 7.784 người, tăng 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nam giới có 955 người, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (326 người).Đối với chế độ giảm giờ làm trong thời kỳ nuôi con, Chính phủ sẽ hỗ trợ một phần tiền lương cho người lao động có con dưới 8 tuổi bị giảm thu nhập do thời gian làm việc rút ngắn 1-5 giờ mỗi ngày để chăm sóc con cái.Bộ Tuyển dụng và lao động cho biết sẽ tiếp tục cải thiện chế độ nghỉ phép để nuôi dạy con cái đối với bố mẹ, như cho phép cả vợ và chồng nghỉ phép cùng một lúc, đồng thời xúc tiến kế hoạch cho phép nghỉ nhiều đợt, và cho phụ nữ mang thai hưởng chế độ nghỉ để chăm sóc con cái.