Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm 9 quan chức cấp Thứ trưởng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Sáu (14/8) đã bổ nhiệm 9 nhân sự cấp Thứ trưởng mới.Theo đó, Phó giám đốc Cơ quan pháp chế Lee Kang-seob được thăng chức thành Giám đốc Cơ quan pháp chế, Thư ký Kế hoạch hòa bình Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Choi Jong-gon sẽ giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, vị trí tân Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn được giao cho Trưởng phòng tổ chức đổi mới Chính phủ thuộc Bộ Hành chính và an ninh Lee Jae-young, Trưởng phòng Kế hoạch và điều phối Bộ Hải dương và thủy sản Park Jun-young được thăng chức lên Thứ trưởng Bộ Hải dương và thủy sản.Ngoài ra, các vị trí Phó chủ tịch Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc, Cục trưởng Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA), Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Giám đốc Cơ quan phát triển và đầu tư Saemangeum, Phó Giám gốc Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) cũng được thay thế.Trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Min-seok cho biết những nhân vật đề cử lần này được đánh giá là có chuyên môn sâu rộng và năng lực thảo luận, điều phối, phân công công việc. Ngoài ra, 9 ứng cử viên trên đều sở hữu một căn nhà, tiêu chí nổi bật gần đây sau những tranh cãi về việc các quan chức cấp cao của Chính phủ đương nhiệm đang làm ăn bất chính bằng bất động sản.