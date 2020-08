Hàn Quốc kỷ niệm 75 năm Quốc khánh

Photo : YONHAP News

Sáng 15/8, Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (15/8/1945-15/8/2020) tại Trung tâm thiết kế Dongdaemun (DDP), thủ đô Seoul, với sự tham dự của 170 người gồm Tổng thống Moon Jae-in, các chí sĩ yêu nước, người có công trong phong trào độc lập và quan chức Chính phủ chủ chốt.Chủ đề của sự kiện năm nay là "Đất nước chúng ta". Trong 351 người có công trong phong trào độc lập được trao thưởng năm nay, Chính phủ đã trực tiếp trao huân chương và bằng khen cho 5 người là hậu thế của những người có công.Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Tổng thống Moon Jae-in nhận định dịch COVID-19 đang có dấu hiệu tái bùng phát, đòi hỏi Chính phủ và người dân nghiêm túc đề cao cảnh giác. Tổng thống cũng cam kết sẽ dồn toàn lực phát triển sớm vắc-xin và thuốc điều trị để đảm bảo an toàn cho người dân trước dịch bệnh.Tổng thống bày tỏ lòng cảm kích tới người dân dù đang phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả trước tình hình dịch bệnh, nhưng vẫn ra sức biến nguy cơ thành cơ hội. Nhờ đó, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm nay rơi vào khủng hoảng, Hàn Quốc vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu trong 37 nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), và quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc cũng được dự đoán lọt top 10 thế giới.Liên quan đến những thiệt hại trong nước do đợt mưa lớn cục bộ kéo dài gần dây, Tổng thống nhận định biến đổi khí hậu gây ra nhiều thiên tai nghiêm trọng, đe dọa đến đời sống hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, ông Moon tin tưởng Hàn Quốc chắc chắn sẽ vượt qua những khó khăn này.Về mâu thuẫn Hàn-Nhật xung quanh vấn đề bồi thường cho nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến, Tổng thống Moon nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản đều tôn trọng nhân quyền của từng người dân, nên nỗ lực chung của hai nước sẽ là cầu nối cho quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trong tương lai. Đồng thời, ông Moon cho biết Seoul vẫn luôn sẵn sàng đàm phán với Tokyo về vấn đề này, nhằm giữ vững nguyên tắc luật pháp quốc tế cùng những giá trị phổ biến của nhân loại và tinh thần chủ nghĩa dân chủ dựa trên nền tảng tam quyền phân lập.Tổng thống Moon kêu gọi Nhật Bản tôn trọng phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc, công nhận trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp Nhật Bản cho cá nhân các nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến. Ông Moon cũng cho biết Chính phủ Seoul thời gian qua vẫn thảo luận với Chính phủ Tokyo về phương án giải quyết mà nạn nhân chấp nhận được, và đảm bảo tôn trọng phán quyết của Tòa án.Về quan hệ liên Triều, Tổng thống khẳng định hợp tác giữa hai miền Nam-Bắc là chính sách an ninh tối ưu giúp hai bên thoát khỏi lệ thuộc vào hạt nhân hay sức mạnh quân sự, tạo nguồn lực cùng hợp tác với cộng đồng quốc tế hướng đến phát triển thịnh vượng. Phát biểu của ông Moon được cho là nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đang trong tình trạng bế tắc do quan hệ liên Triều xấu đi sau khi Bắc Triều Tiên đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều tại Gaesung hồi tháng 6 vừa qua.Tổng thống Moon hy vọng hai miền Nam-Bắc sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trước tình hình an ninh mới trong bối cảnh dịch COVID-19, như hợp tác lĩnh vực y tế, lâm nghiệp, hay nghiên cứu chung về kỹ thuật nông nghiệp. Tổng thống cũng đưa ra các bài toán hợp tác liên Triều như đoàn tụ người thân gia đình bị ly tán trong chiến tranh, dự án liên kết tuyến đường sắt giữa hai miền Nam-Bắc. Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ rà soát và thực hiện các nội dung nhất trí giữa hai miền Nam-Bắc, đưa bán đảo Hàn Quốc tiến tới hòa bình và thịnh vượng chung.Nhằm phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan, lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay có quy mô thu hẹp gấp 10 lần so với năm ngoái, đảm bảo tuân thủ đối sách phòng dịch như kiểm tra các triệu chứng nghi ngờ, kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách giữa các ghế ngồi, khách tham dự phải đeo khẩu trang.