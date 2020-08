Tổng thống Moon Jae-in:

Photo : YONHAP News

Tham dự cuộc họp rà soát tình hình dịch COVID-19 do Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống chủ trì sáng ngày 16/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nghe báo cáo về tình hình ca nhiễm COVID-19 tăng vọt tại Seoul và các địa phương lân cận thủ đô. Tổng thống nhấn mạnh tình hình hiện nay đang rất nghiêm trọng, là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến với COVID-19. Ông Moon chỉ thị huy động mọi nguồn lực quốc gia để ngăn chặn xu hướng lây nhiễm.Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok trong buổi họp báo cùng ngày cho biết Tổng thống đã ra 4 chỉ thị trong cuộc họp trên. Trước tiên, ông Moon yêu cầu thiết lập một hệ thống hỗ trợ đối phó khẩn cấp, dốc toàn lực để phòng dịch tại Seoul và tỉnh Gyeonggi, không để xảy ra lỗ hổng nào trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội mức II.Đặc biệt, số bệnh nhân tăng mạnh có thể dẫn tới tình trạng thiếu giường bệnh. Do đó cần khởi động hệ thống đối phó chung tại những địa phương này, chuẩn bị sẵn sàng trung tâm điều trị cho các bệnh nhân nhẹ.Đồng thời, Tổng thống yêu cầu các nhà thờ, nơi liên tiếp xảy ra các ca lây nhiễm tập thể, phải tuân thủ triệt để quy tắc phòng dịch, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng khi tiến hành các hoạt động tôn giáo. Những nhà thờ phát sinh lây nhiễm phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng dịch cần thiết như xét nghiệm, điều tra dịch tễ học, tự cách ly tại nhà, không để virus lây lan ra cộng đồng.Tổng thống nhấn mạnh sẽ nghiêm trị những hành vi vi phạm pháp luật, không tuân thủ quy tắc phòng dịch gây trở ngại cho cơ quan chức năng, nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân và giữ vững pháp trị.Ông Moon cũng đề nghị những người tham gia biểu tình ngày 15/8 cần tự cách ly và tích cực hợp tác xét nghiệm virus để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.