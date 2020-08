Hàn Quốc khởi động nhóm đối phó khẩn cấp liên ngành tại Seoul và lân cận thủ đô

Photo : YONHAP News

Do tình hình lây nhiễm COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận thủ đô, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khởi động nhóm đối phó khẩn cấp liên ngành ở các địa phương này từ ngày 17/8.Nhóm đối phó khẩn cấp sẽ hỗ trợ phân tích nhanh chóng về con đường lây nhiễm tập thể, điều tra dịch tễ học, hỗ trợ các quy trình hành chính liên quan, đối phó với các hành vi gây cản trở điều tra dịch tễ học và vi phạm quy tắc phòng dịch.Đặc biệt, với các địa điểm như trường học, cơ sở tôn giáo, nhóm sẽ tiến hành điều tra những người từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 trong khoảng thời gian có nguy cơ lây nhiễm cao.Ngoài ra, Chính phủ sẽ lập nhóm hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh, đối phó với nhu cầu xét nghiệm COVID-19 sẽ gia tăng mạnh sau khi Chính phủ khuyến cáo những người tham gia biểu tình ngày 15/8 tiến hành xét nghiệm. Có tổng cộng 38 nhóm hỗ trợ, gồm 190 người, được bố trí tại thủ đô Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi.Từ ngày 16/8, Chính phủ đã khởi động hệ thống đối phó chung nhằm đảm bảo số giường bệnh cần thiết tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô, sẵn sàng cho tình huống số bệnh nhân sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Cụ thể, Chính phủ sẽ tăng số giường bệnh điều trị cho các bệnh nhân nặng, chỉ định thêm các bệnh viện phụ trách điều trị bệnh truyền nhiễm tại Seoul và lân cận thủ đô.Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 17/8, Thủ tướng Chung Se-kyun nêu ra khả năng thiếu giường bệnh nếu số ca nhiễm tiếp tục gia tăng như hiện nay tại Seoul và các địa phương lân cận, tương tự điều đã xảy ra tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang trước đó. Thủ tướng đề nghị sự hỗ trợ về nhân lực y tế từ giới tư nhân.Ông Chung cũng đề nghị cơ quan y tế tiến hành rà soát lại hệ thống điều trị y tế khẩn cấp, không để xảy ra lỗ hổng y tế trong thời gian Hiệp hội bác sĩ Hàn Quốc và Hiệp hội bác sĩ nội trí Hàn Quốc tiến hành đình công.Thủ tướng chỉ ra rằng bên cạnh các ca lây nhiễm tập thể liên quan tới các nhà thờ, vẫn còn nhiều ca nhiễm rải rác liên quan tới quán cà phê, cơ sở vui chơi, giải trí. Do đó, các cơ quan hữu quan cần quản lý chặt chẽ công tác phòng dịch tại những địa điểm tập trung đông người, có rủi ro lây nhiễm cao.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng giãn cách xã hội lên mức II tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi từ 0 giờ ngày 16/8.